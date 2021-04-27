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網球／溫布頓訂罰則 違規恐繳55萬台幣
溫布頓網球錦標賽去年因新冠肺炎疫情影響取消，今年雖沒因疫情停辦，仍做出相對因應，今天全英俱樂部的記者會就宣布，賽事屆時會以「泡泡」方式進行，若違反防疫規定，將可能領到14400英鎊（約55萬新台幣）的罰款。
全英俱樂部為防疫做足準備，為維持賽會安全，每位球員都必須入住指定旅館，連原本就住在場館不遠處的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）也不例外。
全英俱樂部已經寄出信件，警告所有球員，不管是個人、團隊或是訪客，只要違規就可能被取消相關證件，且罰款不只球員，團隊也適用，若是違規可能遭罰2萬美金，由球員支付。
「醜話」已經先說在前頭，全英俱樂部為溫布頓的用心仍獲墨瑞發聲支持，身為地主球星的「英國希望」表示，雖然沒那麼樂意住在飯店，但若能讓所有人保持安全，就會配合。
至於是否開放觀眾，全英俱樂部還沒下定案；全英俱樂部最多可同時迎接42000球迷進場，墨瑞認為可能減少7成入場觀眾，不過實際數字仍要等賽事倒數才會更明朗。
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