快訊

澎湖很美但不適合自助旅行？他指「使用者體驗」是要害

台視華視52台之爭 蔡明忠練台生挾「訂戶民意」施壓NCC

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／溫布頓訂罰則 違規恐繳55萬台幣

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
溫網在停辦一年後，今年恢復舉辦。 路透
溫網在停辦一年後，今年恢復舉辦。 路透

溫布頓網球錦標賽去年因新冠肺炎疫情影響取消，今年雖沒因疫情停辦，仍做出相對因應，今天全英俱樂部的記者會就宣布，賽事屆時會以「泡泡」方式進行，若違反防疫規定，將可能領到14400英鎊（約55萬新台幣）的罰款。

全英俱樂部為防疫做足準備，為維持賽會安全，每位球員都必須入住指定旅館，連原本就住在場館不遠處的「英國希望」墨瑞Andy Murray）也不例外。

全英俱樂部已經寄出信件，警告所有球員，不管是個人、團隊或是訪客，只要違規就可能被取消相關證件，且罰款不只球員，團隊也適用，若是違規可能遭罰2萬美金，由球員支付。

「醜話」已經先說在前頭，全英俱樂部為溫布頓的用心仍獲墨瑞發聲支持，身為地主球星的「英國希望」表示，雖然沒那麼樂意住在飯店，但若能讓所有人保持安全，就會配合。

至於是否開放觀眾，全英俱樂部還沒下定案；全英俱樂部最多可同時迎接42000球迷進場，墨瑞認為可能減少7成入場觀眾，不過實際數字仍要等賽事倒數才會更明朗。

墨瑞 溫布頓 Andy Murray

延伸閱讀

挺過比爾與衛少輪流發威 馬刺延長斬斷巫師8連勝

NBA／德羅展最後0.5秒致勝跳投 馬刺險勝獨行俠止5連敗

NBA／約柯奇貢獻大三元 金塊挫馬刺勇奪8連勝

馬刺欠缺核心中前鋒 換血陣容找不回昔日光榮

相關新聞

桌球／為江宏傑打氣鼓勵 莊智淵翻昔日合照「傑爸可以的」

曾是桌壇金童玉女的江宏傑及福原愛爆出婚變後，相隔近2個月後，日前傳出江宏傑已向高雄法院訴請離婚，接下來將跨國協議離婚，而曾與江宏傑多次入選國家代表隊的「台灣桌球教父」莊智淵，也在臉書留言替小老弟打氣加油。

網球／溫布頓訂罰則 違規恐繳55萬台幣

溫布頓網球錦標賽去年因新冠肺炎疫情影響取消，今年雖沒因疫情停辦，仍做出相對因應，今天全英俱樂部的記者會就宣布，賽事屆時會...

足球／NFL替選秀日預熱 邀專家「開房」暢談

美式足球聯盟NFL一年一度的選秀日將在30日到來，今年搭上即時語音社交平台客來屋（Clubhouse）的風潮，聯盟與Clubhouse談妥協議，從27日開始會由官方連續開房，邀請球員、教練、體壇KOL分享選秀看法，並一起模擬選秀，聯盟此舉被評是一大創新，他們明白球迷對重要的年度選秀日素來期待。選秀日將於台灣時間30日早上登場，持續3天。

賽事心得／CT226超級鐵人賽 49歲完成了總八分一成就

三年前（2018），因為游泳訓練，導致肩膀鈣化，所以我認真練馬拉松（目標Sub3），而這個目標我在2019年達成，當時成績 2:59:42 ，請見 “我要Sub3，只因為我覺得Sub3很酷～”事實上在

東京奧運／日本擬要求東奧選手赴日前檢驗2次 可免隔離2週

日媒報導，日本政府規劃外國選手與相關人士夏天赴日參加東京奧運與帕運的防疫規則，要求赴日前96小時內檢驗2019冠狀病毒疾...

田徑／沒法帶後勤 3將隻身赴日拚東奧資格

日本新冠肺炎疫情持續延燒，三度發布「緊急事態宣言」，5月9日舉行的東京奧運田徑測試賽也從開放觀眾改成「閉門」舉行，我國3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。