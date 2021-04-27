足球／NFL替選秀日預熱 邀專家「開房」暢談

美式足球聯盟NFL一年一度的選秀日將在30日到來，今年搭上即時語音社交平台客來屋（Clubhouse）的風潮，聯盟與Clubhouse談妥協議，從27日開始會由官方連續開房，邀請球員、教練、體壇KOL分享選秀看法，並一起模擬選秀，聯盟此舉被評是一大創新，他們明白球迷對重要的年度選秀日素來期待。選秀日將於台灣時間30日早上登場，持續3天。

美足合作Clubhouse

美足聯盟NFL一年一度的選秀日（Draft Day）備受關注，此前不乏有電影以選秀日為題拍攝，足以說明美足球迷對這天的看中，今年選秀日有3天，首日將於台灣時間30日早上9點登場，球團會選7輪，預期共有259個選擇權。而今年即時語音社交平台Clubhouse在歐美相當熱門，成為球迷拿來討論體育賽事的一大途徑，NFL聯盟很快把腦袋動到Clubhouse上。

根據《體育影音網》報導，聯盟已與Clubhouse談妥協議，從選秀日前的27日起輪番開房，邀請球員、教練、知名體壇意見領袖（網紅、分析師、名記等）共同參與，球迷能加入房間聽專家們分享選秀消息，甚至一同討論模擬選秀（mock Draft，年年都會有專家、記者與資深球迷進行多次模擬，成為美足界的年度習慣），算是替選秀日預熱。

聯盟創新之舉

Clubhouse體育合作部長布朗稱讚NFL此舉很創新，由於模擬選秀很有看頭，但往常都只能從新聞上看到，缺乏互動性、討論性，如今與他們合作，可以在模擬選秀的房間內各自抒發看法，畢竟選秀的每個順位是「牽一髮而動全身」，即時性的互動、分析選手資訊，讓模擬選秀會更有意思。

今年目前選秀順位，是由戰績墊底的傑克遜維爾美洲虎擁有狀元籤，再來是紐約噴射機、舊金山49人、亞特蘭大獵鷹、辛辛那提孟加拉虎等隊，而目前多家體育網都做出模擬選秀，僅前3順位的明星四分衛較沒懸念。

模擬選秀預測

包含《今日美國報》、《NBC體育網》撰寫的模擬選秀，都把三大四分衛擺在前三，美洲虎應該會用狀元籤選下克萊門森大學王牌四分衛羅倫斯，而威爾森、菲爾德將分列榜眼與探花，但連隊伍都還不一定，由於選秀日當天也能交易選秀順位，《今日美國報》認為2人會按順位進噴射機與49人，但《NBC體育網》則認為卡羅萊納黑豹會換來這個順位搶下菲爾德。

更遑論再後續，各位置明星球員評價更難定論，每家模擬選秀多有不同，看法普遍雷同的除了三大明星四分衛外，最強截鋒（OT）瑟維爾，最佳近端鋒（TE）皮茨，三大外接手（WR）雀斯、維多、史密斯這些進攻組球員的順位都會蠻前面，但確切由哪一隊、在哪個順位選下，都難有定數，難以預測性也是NFL年度選秀日好看之處。

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