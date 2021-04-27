快訊

徐旭東長考1個月拍板 「起家店」遠百寶慶店將「打掉重建」

台大、台師大也有學生接觸染疫機師 曾赴清真寺者改遠距教學

足球／NFL替選秀日預熱 邀專家「開房」暢談

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
NFL美足聯盟將為選秀日做足預熱準備，與Clubhouse合作接連開房，邀請球員、教練、分析師、網紅、名記，甚至是球迷一起討論模擬選秀。(photo from NFL Facebook Fanpage)
NFL美足聯盟將為選秀日做足預熱準備，與Clubhouse合作接連開房，邀請球員、教練、分析師、網紅、名記，甚至是球迷一起討論模擬選秀。(photo from NFL Facebook Fanpage)

美式足球聯盟NFL一年一度的選秀日將在30日到來，今年搭上即時語音社交平台客來屋（Clubhouse）的風潮，聯盟與Clubhouse談妥協議，從27日開始會由官方連續開房，邀請球員、教練、體壇KOL分享選秀看法，並一起模擬選秀，聯盟此舉被評是一大創新，他們明白球迷對重要的年度選秀日素來期待。選秀日將於台灣時間30日早上登場，持續3天。

美足合作Clubhouse

美足聯盟NFL一年一度的選秀日（Draft Day）備受關注，此前不乏有電影以選秀日為題拍攝，足以說明美足球迷對這天的看中，今年選秀日有3天，首日將於台灣時間30日早上9點登場，球團會選7輪，預期共有259個選擇權。而今年即時語音社交平台Clubhouse在歐美相當熱門，成為球迷拿來討論體育賽事的一大途徑，NFL聯盟很快把腦袋動到Clubhouse上。

根據《體育影音網》報導，聯盟已與Clubhouse談妥協議，從選秀日前的27日起輪番開房，邀請球員、教練、知名體壇意見領袖（網紅、分析師、名記等）共同參與，球迷能加入房間聽專家們分享選秀消息，甚至一同討論模擬選秀（mock Draft，年年都會有專家、記者與資深球迷進行多次模擬，成為美足界的年度習慣），算是替選秀日預熱。

聯盟創新之舉

Clubhouse體育合作部長布朗稱讚NFL此舉很創新，由於模擬選秀很有看頭，但往常都只能從新聞上看到，缺乏互動性、討論性，如今與他們合作，可以在模擬選秀的房間內各自抒發看法，畢竟選秀的每個順位是「牽一髮而動全身」，即時性的互動、分析選手資訊，讓模擬選秀會更有意思。

今年目前選秀順位，是由戰績墊底的傑克遜維爾美洲虎擁有狀元籤，再來是紐約噴射機、舊金山49人、亞特蘭大獵鷹、辛辛那提孟加拉虎等隊，而目前多家體育網都做出模擬選秀，僅前3順位的明星四分衛較沒懸念。

模擬選秀預測

包含《今日美國報》、《NBC體育網》撰寫的模擬選秀，都把三大四分衛擺在前三，美洲虎應該會用狀元籤選下克萊門森大學王牌四分衛羅倫斯，而威爾森、菲爾德將分列榜眼與探花，但連隊伍都還不一定，由於選秀日當天也能交易選秀順位，《今日美國報》認為2人會按順位進噴射機與49人，但《NBC體育網》則認為卡羅萊納黑豹會換來這個順位搶下菲爾德。

更遑論再後續，各位置明星球員評價更難定論，每家模擬選秀多有不同，看法普遍雷同的除了三大明星四分衛外，最強截鋒（OT）瑟維爾，最佳近端鋒（TE）皮茨，三大外接手（WR）雀斯、維多、史密斯這些進攻組球員的順位都會蠻前面，但確切由哪一隊、在哪個順位選下，都難有定數，難以預測性也是NFL年度選秀日好看之處。

【更多精采內容，詳見

選秀 NFL

延伸閱讀

籃壇新星車禍驟逝 布朗盼NBA開選秀特例助圓夢

以Clubhouse模式打造 更多以聲音為導向的Facebook新服務可能陸續問世

NBA／潛力新星有商業頭腦 投身選秀搶搭NFT錢潮

中職／從選秀第13輪到一線球星 王威晨希望再增隊

相關新聞

桌球／為江宏傑打氣鼓勵 莊智淵翻昔日合照「傑爸可以的」

曾是桌壇金童玉女的江宏傑及福原愛爆出婚變後，相隔近2個月後，日前傳出江宏傑已向高雄法院訴請離婚，接下來將跨國協議離婚，而曾與江宏傑多次入選國家代表隊的「台灣桌球教父」莊智淵，也在臉書留言替小老弟打氣加油。

賽事心得／CT226超級鐵人賽 49歲完成了總八分一成就

三年前（2018），因為游泳訓練，導致肩膀鈣化，所以我認真練馬拉松（目標Sub3），而這個目標我在2019年達成，當時成績 2:59:42 ，請見 “我要Sub3，只因為我覺得Sub3很酷～”事實上在

足球／NFL替選秀日預熱 邀專家「開房」暢談

美式足球聯盟NFL一年一度的選秀日將在30日到來，今年搭上即時語音社交平台客來屋（Clubhouse）的風潮，聯盟與Clubhouse談妥協議，從27日開始會由官方連續開房，邀請球員、教練、體壇KOL分享選秀看法，並一起模擬選秀，聯盟此舉被評是一大創新，他們明白球迷對重要的年度選秀日素來期待。選秀日將於台灣時間30日早上登場，持續3天。

東京奧運／日本擬要求東奧選手赴日前檢驗2次 可免隔離2週

日媒報導，日本政府規劃外國選手與相關人士夏天赴日參加東京奧運與帕運的防疫規則，要求赴日前96小時內檢驗2019冠狀病毒疾...

田徑／沒法帶後勤 3將隻身赴日拚東奧資格

日本新冠肺炎疫情持續延燒，三度發布「緊急事態宣言」，5月9日舉行的東京奧運田徑測試賽也從開放觀眾改成「閉門」舉行，我國3...

田徑／男將東奧測試賽搶積分 女將拚全大運

東京奧運測試賽本月重啟，但日本新冠肺炎疫情未趨緩，已第3度發布「緊急事態宣言」，儘管不影響5月9日在日本東京國立競技場舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。