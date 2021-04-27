桌球／為江宏傑打氣鼓勵 莊智淵翻昔日合照「傑爸可以的」

曾是桌壇金童玉女的江宏傑及福原愛爆出婚變，相隔近2個月後，日前傳出江宏傑已向高雄法院訴請離婚，接下來將跨國協議離婚，而曾與江宏傑多次入選國家代表隊的「台灣桌球教父」莊智淵，也在臉書留言替小老弟打氣加油。

自2015年後就未曾披上國家隊戰袍的江宏傑，近年來忙於錄製節目，聽聞江宏傑訴請離婚一事，身為桌球界大前輩的莊智淵，今(27)日卻在2019年貼出與江宏傑的合照底下，突然其來留言，「快2年的留言，現在還是說江帥加油啦」、「傑爸可以的」，為婚變一事纏身的江宏傑加油鼓勵。

2019年莊智淵在臉書貼出與江宏傑合照，並寫下「智淵18歲開始參加國際大賽，還是小小傑，20年後已經是兩寶傑爸」，而當時江宏傑回覆，「多謝關照」，可看出2人交情匪淺，如今江宏傑深陷婚變，莊智淵也在臉書為老戰友打氣。