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藍寶堅尼休旅車疑自燃全毀 半小時內燒掉「千萬別墅」

賽事心得／CT226超級鐵人賽 49歲完成了總八分一成就

運動筆記 / Hanzo Chen

三年前（2018），因為游泳訓練，導致肩膀鈣化，所以我認真練馬拉松（目標Sub3），而這個目標我在2019年達成，當時成績 2:59:42 ，請見 “我要Sub3，只因為我覺得Sub3很酷～”事實上在認真練馬拉松之前，我都認為自己是一個鐵人，很多年前我就已經玩成了好幾場226，真的是“玩成”這不是打錯字，而在我完成Sub3之前，我的教練J帥跟我說“如果你沒有完成Sub3，那麼你不要告訴我你要練鐵人”，我一直記著這句話，在我完成Sub3那天，我發訊息給教練，我告訴他我要開始練鐵人了，而且我要去Kona，沒想到他確直接告訴我，你太小看鐵人這個運動了。

哈哈哈哈哈～他真的是個很直接的教練，我這輩子遇到的教練，都是像他這樣嚴格。這一年的馬拉松訓練，讓我練出了興趣，而也在開始訓練後我才知道鐵人的訓練跟我想的根本完全都不一樣，非常、非常、非常辛苦，每一週至少訓練六天，每次訓練至少1.5～2小時，到了賽季之前幾個月，每週至少有3～4天要訓練兩個項目，週日那是不用說了，外騎最少都4小時以上，而且都是有強度的訓練。

這次 2021 Challenge Taiwan 226是我在二月份臨時報名的賽事，在這之前我一直針對 Ironman 備戰，為了不讓自己的訓練過於無聊，在2020我報名 CT113，賽前我自認吃完了好幾個週期的課表，而且狀況極好，教練認為在最好的狀況下，我應該能夠在4hr4x左右完賽，結果賽後完全不是那麼一回事，我最終在5hr15左右完賽，那次是分組第四名，而我並沒有上台領獎，我氣自己為什麼這麽輕忽比賽，而也在這次大概知道自己的問題在哪裡。

接下來2021的 CT 226也是馬上來了，我實在是有賽事恐懼症，賽事前一晚我八點就睡了，睡得還不錯，但是比賽當天早上，我已經走在台東的森林公園要過去活水湖，我跟女朋友說，我好想回家覺得心率好高，女朋友跟我說那些都是假的，你已經到活水湖了，接下來不要想這些。下水前遇到一個外國人，估計他應該就是吹風團的大龍，其實我不認識他，只是大叔裡面游泳有這麼狂的實力很少（他大概有50分內游完3800的實力），忍不住上去攀談兩句，他說他今天要保守一點52分完賽，接著他問我需要多久，我說1hr05左右，我也要保守一點，他果然很猛，54分左右就搞定了3800，而我在1hr06搞定3800，不過整體而言是很輕鬆的感覺。

接著來到騎車，騎車第一個45K，瓦數掌握的還不錯，按照賽前教練的規劃，心率不能超過150bpm，前面的轉換跑讓我心率有點高，我一直騎到10K左右心率才慢慢的降下來，只是一路往北，風一直很大，騎了45K發現瓦數維持，均速頂多只能維持30km/h，回程也不能說完全順風，總之不是很好騎，第一趟騎完大概花了2hr39左右，接著第二趟，突然間難度湧現，教練說的190瓦已經守不住，心情一陣沮喪”每次都是這樣，比賽的時候騎的比訓練的時候差”，我想的是今天要創造歷史已經沒辦法了，我看能完賽就偷笑了吧！

想著想著也就騎到130K了，這時候看著對向過來的大龍，我至少已經差他15K左右了，有在騎車的朋友都知道1K大概2分鐘，15K也就是我大概差30分鐘左右的時間，當下實在很想放棄，而且這時候有種很詭異的想法“要是破胎我是不是就能休息了”，隨即又想那麼今天就拼完賽就好了，反而這樣想之後騎乘的感覺也輕鬆。接著來到跑步，跑步不算是我拿手的項目，不過一起跑居然覺得腳很輕鬆，均速還能維持4:50/K，只是心率一直飆高到160左右，接著我就一直降速，不斷地提醒自己“你已經很老了，這麼高的心率你會爆掉！

爆掉！爆掉！～你這麼老的人了，你還想怎麼樣，快降速～快降速”，心率下來之後，還好都還能維持5:00～5:10的速度，到了半馬結束花了大概1hr46左右。其實跑步的時候我已經腦袋一片空白，我也沒有想要追過誰，我真的很佩服我女朋友，她總能騎著摩托車到人煙稀少的地方給我鼓勵，尤其在第一趟馬亨亨大道的終點，她跟我說你前面的人已經掉速了，你不放掉也許能追的上；事後她說你們226的，每個人到了沒人的地方都會用走的，我看到好幾個在馬亨亨後面都會小走一段（她說因為高手走路不能被別人看到，這是真的嗎？），因此她要在沒有人的地方鼓勵我，還好～還好，我最終沒有放棄，不過我還是有用走的，應該沒有什麼人發現到吧，哈哈哈哈哈！

快到終點前，我已經不在乎我今天要花多久的時間完賽，看到那個拱門，我很感動，按下手錶的那一刻我才知道我花了10個半鐘頭（10小時36分04秒）完成226，感謝女朋友、感謝教練，這是我226最好的成績。最後～我還是一個不太會說故事的人，發一些照片來鼓勵一下自己，另外小小廣告一下，有幾個朋友幫我成立了一個粉專，我要特別強調一下這個粉專有四個小編，有空魔王阿北會在裡面談談訓練甘苦，喜歡的話記得上來看看～～ XDDD

https://www.facebook.com/UncleHanzo

阿北幾年前第一次騎上熊空的時候

阿北在北海岸練車的時候

阿北在騎訓練台的時候（很崩潰）

阿北在練游泳的時候（練游泳是我放鬆的時候）

阿北賽後回到民宿女朋友幫我按摩的時候

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