田徑／男將東奧測試賽搶積分 女將拚全大運

東京奧運測試賽本月重啟，但日本新冠肺炎疫情未趨緩，已第3度發布「緊急事態宣言」，儘管不影響5月9日在日本東京國立競技場舉行的東京奧運田徑測試賽，但受邀參賽的跨欄好手陳奎儒仍有些「心驚驚」。

有機會拿下男子110公尺跨欄資格的陳奎儒提到，原本很期待這場測試賽，但包括東京在內的4都府縣25日已經進入「緊急事態」，期間剛好是到比賽後的5月11日，「還是會有點猶豫、擔心。」

中華田徑協會副秘書長鄭世忠表示，緊急事態不影響田徑測試賽賽事本身，只是原本打算開放觀眾入場，改成「閉門」舉行，受邀選手赴日不須隔離，5月5日陳奎儒、陳傑和黃士峰出發後會進入「泡泡」模式，當地可訓練，9日比賽，10日返台，田協和國訓中心已安排好隔離期間的訓練場地。

鄭世忠提到，日方只準備3間房間，所以此行只有3名選手出征，不會有教練或防護團隨行，沒有受邀的選手以5月台南舉行的全大運為主戰場，女將部分包括鉛球名將「阿牛」林家瑩和跨欄好手謝喜恩，都有機會透過積分排名拿到東奧資格。

目前唯一拿到東奧田徑資格的標槍名將「黃金右臂」鄭兆村，本在東奧田徑測試賽受邀名單，但考量已拿到資格，且小孩剛出生，選擇留台備戰，全大運將以國體大研究生身分出賽。

鄭世忠提到，6月5和6日的台灣國際田徑公開賽的成績也有認證，考量現階段出國比賽機會微乎其微，國內也可能再增辦模擬賽。