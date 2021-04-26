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網球／瓦解冠軍點逆轉登頂 納達爾法網添信心

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
納達爾。 美聯社
納達爾。 美聯社

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在紅土賽場的功績今天再添一筆，且過程充滿戲劇性，他在故鄉巴塞隆納公開賽瓦解希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）一個「冠軍點」，演出6：4、6：7（6：8）、7：5的逆轉勝，延續12度在巴塞隆納決賽亮相都奪勝的百分百完美勝率。

身為頭號種子的納達爾，頭兩戰都打滿3盤才出線，決賽同樣進入決勝盤，還讓西西帕斯在局數5：4領先時取得40：30的破發「冠軍點」機會，不過「紅土之王」不但瓦解危機，最終更打下金盃，成為3小時又38分鐘馬拉松大賽勝家。

這場比賽成為ATP巡迴賽1991年有數據之後的最長冠軍戰，同時是本季最長一役，捧起第12罐的納達爾說：「我想我在這個比賽從沒打過這樣的決賽，所以這對我意義重大，他剛拿下蒙地卡羅冠軍，又是未失一盤打進決賽，這對我是重要的一勝。」

「我認為整周以來，我的等級提升了，這場勝利證實這一點。」納達爾還說，能在家鄉舉起獎盃充滿意義，且對未來也有相當大的幫助。

納達爾口中的「未來」自然是下月底登場的法網，「西班牙蠻牛」去年打下破紀錄的第13冠，今年將以34歲之姿挑戰生涯第21座大滿貫。

去年巴塞隆納公開賽因疫情取消，納達爾奪冠後也特別和球迷喊話，感謝家鄉球迷的支持；這座冠軍也讓「西班牙蠻牛」提升基恩，本周世界排名從第3回到第2，將俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）擠到第3。

納達爾 巴塞隆納 西西帕斯

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