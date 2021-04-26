網球／又有大咖染疫！美網前冠軍退出馬德里賽

兩年前摘下美網冠軍的加拿大女網好手安德里斯庫（Bianca Andreescu），成為網壇最新一位感染新冠肺炎的好手，她因檢測結果呈陽性，退出本周開戰的馬德里女網賽。

飛到馬德里前，安德里斯庫兩次檢測都是陰性，但在抵達後卻被告知檢測結果是陽性。

「我感覺很好，正好好休息，並持續遵守健康規範和安全準則。」世界排名第6的安德里斯庫透過社群平台和球迷報平安，並宣告，希望盡快回到球場。

染疫對安德里斯庫無疑是另個打擊，她2019年才開心迎接每網金盃，一個月號左膝就遇半月板撕裂傷勢，直到今年2月前都沒比賽紀錄；好不容易重回球場，她今年澳網第二輪就輸給我國「一解」謝淑薇，月初好不容易打進邁阿密女網賽決賽，又因傷退淚灑球場，讓澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）帶走金盃。

和全世界大多數運動組織相同，WTA鼓勵選手接種新冠肺炎疫苗，但並沒強制；安德里斯庫確診前，包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）等好手，都確診過新冠肺炎。