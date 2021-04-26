空手道／文姿云出征奧運積分賽最終戰 自備防疫秘密武器

台灣空手道名將文姿云昨天搭機飛往葡萄牙里斯本，參加奧運積分賽最終戰，她行前在IG上透露，為了做好萬全防疫工作，還特別上網添購時尚感與安全性兼具的防護面罩。

受到疫情衝擊，空手道奧運參賽規定一變再變，所有比賽也幾乎陷入停擺，文姿云上一次出國比賽，已是去年2月底，這回她遠征里斯本，只要穩住積分排名，就能確保奧運門票入手。

出國參賽最大的挑戰不只有對手，還有看不見的病毒，為此文姿云早早接種了AZ疫苗，也在出發前一週就準備好相關防疫物資，唯一讓她有些心煩的是，「上飛機的時候不能戴著頭套。」

文姿云在IG上透露，正當她開始焦慮時，上網搜尋了一下，竟發現有一頂能兼具時尚與防疫的全防護面罩，當下她立刻下訂，不料廠商出貨日期趕不上她出國的時間。

不過文姿云並沒放棄，直接寫信去客服，並表達她是運動員要出國參賽，是否有可能提前到貨，對方得知狀況後，不但全力配合，還直接把東西寄給她，讓她欣喜若狂。

在登機前，文姿云也透露心情既興奮又期待，除了因許久沒有出國比賽外，另一個原因這也是奧運積分賽的最終戰，只要確保領先的積分不會被對手追過，就能拿下進軍東京奧運的門票。