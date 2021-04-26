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15條最讚亮點自行車道 休憩旅遊新選擇

中央社 / 台北26日電
騎亮台灣最讚亮點自行車道頒獎典禮暨成果發表會全體大合照。 體育署提供
騎亮台灣最讚亮點自行車道頒獎典禮暨成果發表會全體大合照。 體育署提供

教育部次長林騰蛟今天表示，騎自行車是最棒的運動之一，除可兼顧防疫的社交距離，還能運動養身，近年也有不少背包客透過騎自行車環島，最讚亮點自行車道也是最佳選擇之一。

體育署自民國106年起斥資新台幣12億元，於全台各縣市進行自行車道的修建與改善工程，並於107年底由前瞻計畫補助案件遴選出潛力自行車道，並進行為期一個月的網路票選，最終吸引超過200萬筆投票數，選出15條最讚亮點自行車道。

林騰蛟表示，體育署自去年9月底至今年4月，與地方縣市政府攜手合作，一共辦理了14場領騎活動，除讓不少民眾享受到騎乘自行車的快樂，還能達到運動帶來的效果。

有別於過去選出的10大自行車經典路線，這次最讚亮點自行車道除了結合當地交通接駁、住宿餐飲，甚至還囊括了所有網美的打卡景點，讓民眾可以用更輕鬆、簡單的方式來透過自行車進行深度旅遊。

此外，體育署還特別編撰自行車運動遊憩手冊，將所有資訊一網打盡，就連路線難易度都列在其中，讓民眾可以按圖索驥，不用再辛苦上網做功課。

而精選出的最讚亮點自行車道，今天也舉行頒獎典禮，15條路線分別頒發最佳亮點自行車道獎、最讚人氣自行車道獎以及特選佳作自行車道獎，其中新北、宜蘭、台中與台東都有2條路線入選最佳亮點自行車道獎，堪稱是最大贏家。

教育部林騰蛟次長出席騎亮台灣最讚亮點自行車道頒獎典禮暨成果發表會，致詞表示鼓勵民眾多騎乘自行車保持防疫新生活運動。 體育署提供
教育部林騰蛟次長出席騎亮台灣最讚亮點自行車道頒獎典禮暨成果發表會，致詞表示鼓勵民眾多騎乘自行車保持防疫新生活運動。 體育署提供

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