15條最讚亮點自行車道 休憩旅遊新選擇

教育部次長林騰蛟今天表示，騎自行車是最棒的運動之一，除可兼顧防疫的社交距離，還能運動養身，近年也有不少背包客透過騎自行車環島，最讚亮點自行車道也是最佳選擇之一。

體育署自民國106年起斥資新台幣12億元，於全台各縣市進行自行車道的修建與改善工程，並於107年底由前瞻計畫補助案件遴選出潛力自行車道，並進行為期一個月的網路票選，最終吸引超過200萬筆投票數，選出15條最讚亮點自行車道。

林騰蛟表示，體育署自去年9月底至今年4月，與地方縣市政府攜手合作，一共辦理了14場領騎活動，除讓不少民眾享受到騎乘自行車的快樂，還能達到運動帶來的效果。

有別於過去選出的10大自行車經典路線，這次最讚亮點自行車道除了結合當地交通接駁、住宿餐飲，甚至還囊括了所有網美的打卡景點，讓民眾可以用更輕鬆、簡單的方式來透過自行車進行深度旅遊。

此外，體育署還特別編撰自行車運動遊憩手冊，將所有資訊一網打盡，就連路線難易度都列在其中，讓民眾可以按圖索驥，不用再辛苦上網做功課。