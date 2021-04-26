快訊

重摔男童教練遭羈押 一進看守所馬上說「身體不適」

台灣下一個長照十年，如何重建與外籍看護的關係？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／球隊領跑次級聯賽 中國一哥將重返西甲

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
中國一哥武磊即將隨著球隊升超，重返頂級聯賽舞台。(photo from Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona Facebook Fanpage)
中國一哥武磊即將隨著球隊升超，重返頂級聯賽舞台。(photo from Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona Facebook Fanpage)

中國足壇一哥武磊有望重回頂級聯賽，他效力的球隊西班牙人隊最快在下輪，能提前拿到升級西甲的門票！去年球季末遺憾降級到西班牙乙級聯賽的西班牙人隊，本季在次級聯賽展現宰制級的表現，本輪賽後已拿74個積分，穩居西乙冠軍，按照升級規則只需排在前兩名，就能直接取得升甲門票，說明陣中的中國前鋒武磊，將隨球隊回歸西甲。

中國老闆積極投入

根據《加泰隆尼亞新聞網》報導，西班牙人隊去年賽季表現淒慘，38輪賽事只拿到5勝、10和、23敗，總計25積分在西甲墊底，慘遭降級到西乙，這支百年傳統俱樂部的降級讓球迷感到丟臉，由於西班牙人隊的中國老闆陳雁升投入鉅額資金引援，喊出要在3年內衝擊歐冠，卻反而頻頻換教練團、留下墊底的戰績。

雖然降級，但陳雁升並未放棄西班牙人隊，本季繼續投入2000萬歐元，盼在疫情打擊的年代度過難關，而西人在西乙聯賽終於展現出不同等級的表現。本賽季他們一路領跑排行榜，截至目前打完36戰，以22勝、8和、6敗佳績，拿下74個積分高居西乙榜首，進球火力輾壓整個聯盟，團隊轟進63球，領先第二多的艾美利亞達13球之多。

武磊將重返西甲

按照升降級規則，西乙前兩名能獲得一張直接升甲的門票，位列聯賽第三的艾美利亞在本輪戰平米蘭德斯，而西班牙人則是4球大勝拉斯帕瑪斯，雙方積分差來到13分，最快在下一輪，西班牙人能提前5輪鎖定直接升超的門票，這也代表西班牙人隊陣中的中國一哥武磊，即將重返頂級賽場西甲。

在中國老闆陳雁升於2015年入主西班牙人隊後，中資背景的元素加成，讓中國男足一哥武磊獲得旅歐的機會，而武磊也以出色的個人表現，帶給中國球迷不少希望，他首年在西甲就斬獲3球，寫下中國球員首度在西甲進球紀錄，去年更是在大場面進球（絕平強權巴薩），今年雖在西乙表現平平，但29歲、正值顛峰時期的他，被期待重返西甲後繼續發光。

【更多精采內容，詳見

西甲 帕瑪

延伸閱讀

「世上沒有一件事是永遠的」 韋德曾一句話點醒柯瑞

足球／安聯小世界盃桃園區 U8黑馬士林俱樂部晉級

PLG／球迷喊MVP 施晉堯：虛心接受

NBA／與戴維斯首度搭檔 佐蒙德：湖人防守將會非常可怕

相關新聞

空手道／文姿云出征奧運積分賽最終戰 自備防疫秘密武器

台灣空手道名將文姿云昨天搭機飛往葡萄牙里斯本，參加奧運積分賽最終戰，她行前在IG上透露，為了做好萬全防疫工作，還特別上網...

網球／又有大咖染疫！美網前冠軍退出馬德里賽

兩年前摘下美網冠軍的加拿大女網好手安德里斯庫（Bianca Andreescu），成為網壇最新一位感染新冠肺炎的好手，她...

15條最讚亮點自行車道 休憩旅遊新選擇

教育部次長林騰蛟今天表示，騎自行車是最棒的運動之一，除可兼顧防疫的社交距離，還能運動養身，近年也有不少背包客透過騎自行車...

足球／球隊領跑次級聯賽 中國一哥將重返西甲

中國足壇一哥武磊有望重回頂級聯賽，他效力的球隊西班牙人隊最快在下輪，能提前拿到升級西甲的門票！去年球季末遺憾降級到西班牙乙級聯賽的西班牙人隊，本季在次級聯賽展現宰制級的表現，本輪賽後已拿74個積分，穩

自行車／「騎」遇台灣之美 15條車道獲獎

體育署推動「騎亮台灣 最讚亮點自行車道」活動，票選出15條車道，今天舉辦頒獎典禮，教育部次長林騰蛟親自頒獎，他也鼓勵民眾...

中國女格鬥選手78秒遭擊倒 林書豪力挺：不同意裁判想法

終極格鬥冠軍賽（UFC）在昨晚（25日）進行女子組賽事，中國女格鬥選手張偉麗身為衛冕冠軍，面對美國選手Rose Namajunas沒想到第一回合就被暴打，裁判旋即宣布前者落敗，這讓張偉麗心生不滿，而林

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。