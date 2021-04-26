足球／球隊領跑次級聯賽 中國一哥將重返西甲

中國足壇一哥武磊有望重回頂級聯賽，他效力的球隊西班牙人隊最快在下輪，能提前拿到升級西甲的門票！去年球季末遺憾降級到西班牙乙級聯賽的西班牙人隊，本季在次級聯賽展現宰制級的表現，本輪賽後已拿74個積分，穩居西乙冠軍，按照升級規則只需排在前兩名，就能直接取得升甲門票，說明陣中的中國前鋒武磊，將隨球隊回歸西甲。

中國老闆積極投入

根據《加泰隆尼亞新聞網》報導，西班牙人隊去年賽季表現淒慘，38輪賽事只拿到5勝、10和、23敗，總計25積分在西甲墊底，慘遭降級到西乙，這支百年傳統俱樂部的降級讓球迷感到丟臉，由於西班牙人隊的中國老闆陳雁升投入鉅額資金引援，喊出要在3年內衝擊歐冠，卻反而頻頻換教練團、留下墊底的戰績。

雖然降級，但陳雁升並未放棄西班牙人隊，本季繼續投入2000萬歐元，盼在疫情打擊的年代度過難關，而西人在西乙聯賽終於展現出不同等級的表現。本賽季他們一路領跑排行榜，截至目前打完36戰，以22勝、8和、6敗佳績，拿下74個積分高居西乙榜首，進球火力輾壓整個聯盟，團隊轟進63球，領先第二多的艾美利亞達13球之多。

武磊將重返西甲

按照升降級規則，西乙前兩名能獲得一張直接升甲的門票，位列聯賽第三的艾美利亞在本輪戰平米蘭德斯，而西班牙人則是4球大勝拉斯帕瑪斯，雙方積分差來到13分，最快在下一輪，西班牙人能提前5輪鎖定直接升超的門票，這也代表西班牙人隊陣中的中國一哥武磊，即將重返頂級賽場西甲。

在中國老闆陳雁升於2015年入主西班牙人隊後，中資背景的元素加成，讓中國男足一哥武磊獲得旅歐的機會，而武磊也以出色的個人表現，帶給中國球迷不少希望，他首年在西甲就斬獲3球，寫下中國球員首度在西甲進球紀錄，去年更是在大場面進球（絕平強權巴薩），今年雖在西乙表現平平，但29歲、正值顛峰時期的他，被期待重返西甲後繼續發光。

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