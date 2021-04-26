自行車／「騎」遇台灣之美 15條車道獲獎

體育署推動「騎亮台灣 最讚亮點自行車道」活動，票選出15條車道，今天舉辦頒獎典禮，教育部次長林騰蛟親自頒獎，他也鼓勵民眾多參與自行車運動，尤其在疫情仍影響生活的當下，「自行車是最佳維持防疫社交距離，又兼具運動的方式。」

林騰蛟提到，91年開始教育部體育署就開始輔導各縣市，改善、優化提升自行車道環境，迄今已投入超過74億，完持超過4700公里的車道改善，106年再配合前瞻計畫，推動友善休閒自行車道，讓民眾有更方便的運動環境。

體育署從去年9月到今年4月，聯合地方政府舉辦14場領騎活動，另辦理票選最讚亮點自行車道活動，為期一個月的軮路票選吸引超過200萬筆投票數，今天頒獎典禮除獎勵獲獎各縣市，體育署也編撰15條最讚樣點自行車路線的運動遊憩手冊，使自行車更貼近民眾生活、運動及旅遊。