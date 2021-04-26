「超鐵最速男」蕭昱、「四連霸」張嘉家 國境之南封王稱后

墾丁國際鐵人三項賽時隔 6 年再度移師回墾丁舉辦，選手在墾丁最美的海域小灣展開 113 公里的長距離賽事。

「2021 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting, Taiwan 墾丁國際鐵人三項賽」於 4 月 25 日假國境之南墾丁盛大舉辦，時隔 6 年 IRONMAN 70.3 國際鐵人三項賽再度移師回墾丁舉辦，有來自 20 個國家 600 多位選手參賽。清晨六點在南排灣族的高士部落耆老的祈福儀式和舞蹈加持下，選手在墾丁最美的海域小灣展開 113 公里的長距離賽事。

清晨六點在南排灣族的高士部落耆老的祈福儀式和舞蹈加持下，為墾丁國際鐵人賽事開啟序幕。

首先開賽的是「菁英組」選手，包括菁英男選手：「華人超鐵紀錄保持人」蕭昱、「全運會三冠王」張團畯、「香港超鐵最速華人」陳凱榮、「2020 IRONMAN 70.3 台東國際鐵人三項賽冠軍」王志袁、徐國峰、梁祐榮、吳承泰、謝育宏、梁騰瑜、楊博智、許仁茂、林岳崗、李長泰；菁英女選手：「全運會四連霸」張嘉家、「最靠近奧運的鐵人國手」郭家齊、陳俐妘、陳玉玲，男女共17位菁英選手，每位選手皆是一時之選，號稱全台灣最菁英的鐵人三項選手都齊聚墾丁一拚高下。

菁英組選手率先在小灣開賽下水，在國境之南墾丁一拚高下。

在一番激烈的競爭過後，「華人鐵人三項界最速男」蕭昱以 4 小時 02 分 31 秒完賽拿下菁英組男子冠軍的殊榮，「感謝所有喊我名字幫我加油的朋友，我回去可以跟老婆交代了！」蕭昱賽後激動的說著。菁英組女子冠軍則由「全運會四連霸」的張嘉家以 4 小時 42 分 54 秒奪下，她興奮地表示：「很高興拿下第一，跑步賽道很有挑戰！」接力組則是由「鐵人私塾閃耀跑團聯隊」（陳奕言、林金財、吳睿恩) 以 04 小時 16 分 12 秒跑出接力組冠軍。

「華人鐵人三項界最速男」蕭昱以 4 小時 02 分 31 秒完賽拿下菁英組男子冠軍的殊榮。

菁英組女子冠軍則由「全運會四連霸」的張嘉家以 4 小時 42 分 54 秒奪下。

接力組則是由「鐵人私塾閃耀跑團聯隊」（陳奕言、林金財、吳睿恩) 以 04 小時 16 分 12 秒跑出接力組冠軍。

本次賽事在賽後也將送出 50 名「IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的資格，提供明年在美國猶他州聖喬治舉辦的世界錦標賽門票，將優秀的的鐵人們送往「IRONMAN 70.3」的最高殿堂，讓世界看到台灣。而為了鼓勵游泳、騎車、自行車的單項傑出運動選手，台灣鐵人三項公司特別在接力組三個賽段都增設了「接力賽道最速獎」，希望有朝一日單項運動選手，也能朝著獨立完成鐵人三項賽事的目標邁進。

今年墾丁國際鐵人三項賽更做出一個大創舉，這也是台灣第一場提供賽事線上直播的鐵人三項賽事，希望透過賽事活動的現場直播，將選手於墾丁海天一線美景中，熱血奮戰之畫面第一時間傳播出去，讓收看觀眾彷彿身入其境。

除了首創國內鐵人三項賽事現場直播之外，優秀的賽事不乏知音相惜，本次賽事冠名贊助商 MaiCoin 特別提供選手以虛擬貨幣報名，讓這次賽事成為全世界第一場接受虛擬貨幣報名的國際鐵人三項賽事，也提供全世界第一場頒發區塊鏈 NFT 數位賽事紀念品的國際賽事，讓選手的驕傲會永久被紀錄在雲端，將 NFT 概念結合於賽事中，透過此賽事讓台灣成為邁向未來世界的第一步！

一場賽事的成功的賽事是有許多人的幫助才能完成，感謝屏東縣政府、墾丁福華飯店以及大家大力的幫助和包容，透過在墾丁舉辦國際賽事，不但讓屏東成為台灣的驕傲，更讓世界看見台灣。

墾丁獨有的風景和氣候，成為鐵人們最想挑戰的場地賽道之一。

責任編輯：Ian

新聞來源：台灣鐵人三項公司

圖片來源：台灣鐵人三項公司

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