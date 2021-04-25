足球／安聯小世界盃桃園區 U8黑馬士林俱樂部晉級

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
U8組冠軍賽戰況激烈。圖／迷你足球協會提供
U8組冠軍賽戰況激烈。圖／迷你足球協會提供

「2021安聯小小世界盃」本周桃園區各分組預賽今天產生晉級名單。U6組由傳統勁旅TFA墨西哥隊率先晉級，U10組的桃園文山隊以4：0擊退潮音國小隊，U12組由桃園在地勁旅同德國小隊以3：0擊沉強敵桃園自強銀河艦隊；龍興國中隊在U15組以4：1擊敗桃園文昌B隊。壓軸的U8組冠軍戰由被看好的大安足球俱樂部隊出戰士林足球俱樂部隊，二隊曾在別的賽事交手過，均由大安俱樂部拿下勝利，本場開賽前半段球權幾乎都在大安腳下，不過士林俱樂部利用弱邊的空檔及在底線的單刀勁射連下二城，終場便以2：0帶走勝利取得晉級資格。

士林足球俱樂部U8的教練賴祐緯賽後謙虛的表示，真的是運氣好。因為剛從接手U12轉到U8執教才一年多，再加上過去對上大安沒有贏過，所以賽前特別觀察對手的陣容及攻勢去做相關的攻防練習，雖然對手的身體素質及技巧成熟度都略勝一籌，不過賴祐緯在比賽中不斷給球員信心，提醒球員按照平常練習的內容去發揮，很高興球員都有聽進去並贏得比賽。

小球員之一的曹祖胤已經踢了四年，而且去年還是大安俱樂部陣中的守門員，今年跳槽到士林俱樂部，父親經常在暑假期間帶他到國外參加足球夏令營活動，他認為球員還是要有第二專長尤其是語言能力，因此積極培養他未來能到國外學校參加足球校隊。曹爸爸表示自從曹組胤參加足球俱樂部後團隊觀念明顯提升、理解力也變好，尤其是球隊就像是社會的縮影，祖胤加入球隊後也變得較自律，他相當肯定這比賽帶給他兒子不同的教育意義。

賽中也驚見昔日國腳球星素有「老鷹」稱號的張仟縈及「戰神」陳嘉和，二人聯手率領大安俱樂部梯隊參加這次比賽，因張仟縈平常在復興高中及石牌國小擔任教練，陳嘉和執教大安俱樂部多年，但小球員國小畢業後苦無球隊可銜接訓練，因此特別情商張仟縈利用假日協助國中梯隊訓練。

張仟縈與陳嘉和是在今年初經討論後取得共識，決定連同台鋼隊現役職業球員吳俊青一起建構青訓系統，以一條鞭的方式希望能將球員推向青訓金字塔系統最頂端的職業聯賽，共同為台灣的足球選手打造最完整的訓練環境。

U8組士林俱樂部隊小球員曹祖胤（右）。圖／迷你足球協會提供
U8組士林俱樂部隊小球員曹祖胤（右）。圖／迷你足球協會提供
安聯小世足桃園區賽事吸引大批觀眾進場觀賽。圖／迷你足球協會提供
安聯小世足桃園區賽事吸引大批觀眾進場觀賽。圖／迷你足球協會提供

老鷹

延伸閱讀

足球／成軍僅3年 蘆洲國中挑戰雙冠

足球／巴薩不表態 皇馬：超級聯賽還沒玩完

打造水里成為三級足球培訓搖籃 縣府體育署將斥資千萬

南投水里發展足球三級培訓 蔡培慧引入教育部挹注

相關新聞

足球／安聯小世界盃桃園區 U8黑馬士林俱樂部晉級

「2021安聯小小世界盃」本周桃園區各分組預賽今天產生晉級名單。U6組由傳統勁旅TFA墨西哥隊率先晉級，U10組的桃園文...

網球／馬拉松戰役拍下球王 俄羅斯黑馬闖決賽

俄羅斯網將卡拉采夫（Aslan Karatsev）今年澳網寫下驚奇之旅，27歲的他首度打進大滿貫會內賽就直闖4強，驚奇之...

日媒：選手違東奧防疫措施 最重可取消參賽資格

日媒報導，目前已知日本政府針對東京奧運及帕運選手及教練入境日本的防疫措施全貌，只要滿足一定條件，選手及教練入境後不需隔離...

足球／成軍僅3年 蘆洲國中挑戰雙冠

3年前重組的蘆洲國中足球隊，107學年吸收前木蘭隊國腳盧玉娟與王素玉加入教練團，帶領新北蘆洲國小和光興國小男女足球隊，再...

全中運／女選手苦練！竹縣全中運歷年最優成績 奪14金13銀22銅

新竹縣代表隊參加今年全國中等學校運動會，成績出色，榮獲14金13銀22銅，共總49面獎牌，突破新竹縣歷年來最佳奪牌成績，...

網球／喬科維奇爆冷出局 塞爾維亞網賽不敵俄國好手

網球球王喬科維奇今天在故鄉舉行的塞爾維亞公開賽（Serbia Open）4強賽爆冷出局，5比7、6比4、4比6不敵俄羅斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。