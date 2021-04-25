足球／安聯小世界盃桃園區 U8黑馬士林俱樂部晉級
「2021安聯小小世界盃」本周桃園區各分組預賽今天產生晉級名單。U6組由傳統勁旅TFA墨西哥隊率先晉級，U10組的桃園文山隊以4：0擊退潮音國小隊，U12組由桃園在地勁旅同德國小隊以3：0擊沉強敵桃園自強銀河艦隊；龍興國中隊在U15組以4：1擊敗桃園文昌B隊。壓軸的U8組冠軍戰由被看好的大安足球俱樂部隊出戰士林足球俱樂部隊，二隊曾在別的賽事交手過，均由大安俱樂部拿下勝利，本場開賽前半段球權幾乎都在大安腳下，不過士林俱樂部利用弱邊的空檔及在底線的單刀勁射連下二城，終場便以2：0帶走勝利取得晉級資格。
士林足球俱樂部U8的教練賴祐緯賽後謙虛的表示，真的是運氣好。因為剛從接手U12轉到U8執教才一年多，再加上過去對上大安沒有贏過，所以賽前特別觀察對手的陣容及攻勢去做相關的攻防練習，雖然對手的身體素質及技巧成熟度都略勝一籌，不過賴祐緯在比賽中不斷給球員信心，提醒球員按照平常練習的內容去發揮，很高興球員都有聽進去並贏得比賽。
小球員之一的曹祖胤已經踢了四年，而且去年還是大安俱樂部陣中的守門員，今年跳槽到士林俱樂部，父親經常在暑假期間帶他到國外參加足球夏令營活動，他認為球員還是要有第二專長尤其是語言能力，因此積極培養他未來能到國外學校參加足球校隊。曹爸爸表示自從曹組胤參加足球俱樂部後團隊觀念明顯提升、理解力也變好，尤其是球隊就像是社會的縮影，祖胤加入球隊後也變得較自律，他相當肯定這比賽帶給他兒子不同的教育意義。
賽中也驚見昔日國腳球星素有「老鷹」稱號的張仟縈及「戰神」陳嘉和，二人聯手率領大安俱樂部梯隊參加這次比賽，因張仟縈平常在復興高中及石牌國小擔任教練，陳嘉和執教大安俱樂部多年，但小球員國小畢業後苦無球隊可銜接訓練，因此特別情商張仟縈利用假日協助國中梯隊訓練。
張仟縈與陳嘉和是在今年初經討論後取得共識，決定連同台鋼隊現役職業球員吳俊青一起建構青訓系統，以一條鞭的方式希望能將球員推向青訓金字塔系統最頂端的職業聯賽，共同為台灣的足球選手打造最完整的訓練環境。
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