足球／安聯小世界盃桃園區 U8黑馬士林俱樂部晉級

「2021安聯小小世界盃」本周桃園區各分組預賽今天產生晉級名單。U6組由傳統勁旅TFA墨西哥隊率先晉級，U10組的桃園文山隊以4：0擊退潮音國小隊，U12組由桃園在地勁旅同德國小隊以3：0擊沉強敵桃園自強銀河艦隊；龍興國中隊在U15組以4：1擊敗桃園文昌B隊。壓軸的U8組冠軍戰由被看好的大安足球俱樂部隊出戰士林足球俱樂部隊，二隊曾在別的賽事交手過，均由大安俱樂部拿下勝利，本場開賽前半段球權幾乎都在大安腳下，不過士林俱樂部利用弱邊的空檔及在底線的單刀勁射連下二城，終場便以2：0帶走勝利取得晉級資格。

士林足球俱樂部U8的教練賴祐緯賽後謙虛的表示，真的是運氣好。因為剛從接手U12轉到U8執教才一年多，再加上過去對上大安沒有贏過，所以賽前特別觀察對手的陣容及攻勢去做相關的攻防練習，雖然對手的身體素質及技巧成熟度都略勝一籌，不過賴祐緯在比賽中不斷給球員信心，提醒球員按照平常練習的內容去發揮，很高興球員都有聽進去並贏得比賽。

小球員之一的曹祖胤已經踢了四年，而且去年還是大安俱樂部陣中的守門員，今年跳槽到士林俱樂部，父親經常在暑假期間帶他到國外參加足球夏令營活動，他認為球員還是要有第二專長尤其是語言能力，因此積極培養他未來能到國外學校參加足球校隊。曹爸爸表示自從曹組胤參加足球俱樂部後團隊觀念明顯提升、理解力也變好，尤其是球隊就像是社會的縮影，祖胤加入球隊後也變得較自律，他相當肯定這比賽帶給他兒子不同的教育意義。

賽中也驚見昔日國腳球星素有「老鷹」稱號的張仟縈及「戰神」陳嘉和，二人聯手率領大安俱樂部梯隊參加這次比賽，因張仟縈平常在復興高中及石牌國小擔任教練，陳嘉和執教大安俱樂部多年，但小球員國小畢業後苦無球隊可銜接訓練，因此特別情商張仟縈利用假日協助國中梯隊訓練。