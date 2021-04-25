網球／馬拉松戰役拍下球王 俄羅斯黑馬闖決賽

俄羅斯網將卡拉采夫（Aslan Karatsev）今年澳網寫下驚奇之旅，27歲的他首度打進大滿貫會內賽就直闖4強，驚奇之旅雖被塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）擋下，時隔2個月他馬上報仇，且是在球王家鄉帶走勝利，挺進貝爾格勒公開賽決賽。

卡拉采夫年初排名還在百大外，在貝爾格勒公開賽已經排上第3種子，且面對頭號種子小約展現韌性，全場雖被逼出28個破發點，但瓦解其中23次危機，歷時3小時又25分鐘的馬拉松戰役，以7：5、4：6、6：4拿到決賽門票。

這場比賽是今年ATP巡迴賽中最長的一役，將對戰紀錄扳平的卡拉采夫說：「面對難纏的對手，這是場很長、很辛苦的比賽，你必須火力全開到百分之兩百才能擊敗這傢伙，就像面對一堵牆，他也打出很多漂亮一擊，他不會給你任何免費的分數。」

光是決勝盤就打了73分鐘，卡拉采夫說奪勝沒有秘訣，除了執行設定好的戰術，每一球都要全力拚，「這絕對是我生涯最大的勝利，世界球王，我真的很開心，我在場上打出一切，這是場很長的比賽，我真的很開心今天的表現。」

卡拉采夫終結小約從2011年台威斯盃迄今的主場11連勝，決賽將和義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）爭冠。