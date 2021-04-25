快訊

陳時中指華航案非部桃翻版 有3處不同

早上人工增雨下午大雨 十幾分鐘紓解旱象有限

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／馬拉松戰役拍下球王 俄羅斯黑馬闖決賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
卡拉采夫。 新華社
卡拉采夫。 新華社

羅斯網將卡拉采夫（Aslan Karatsev）今年澳網寫下驚奇之旅，27歲的他首度打進大滿貫會內賽就直闖4強，驚奇之旅雖被塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）擋下，時隔2個月他馬上報仇，且是在球王家鄉帶走勝利，挺進貝爾格勒公開賽決賽。

卡拉采夫年初排名還在百大外，在貝爾格勒公開賽已經排上第3種子，且面對頭號種子小約展現韌性，全場雖被逼出28個破發點，但瓦解其中23次危機，歷時3小時又25分鐘的馬拉松戰役，以7：5、4：6、6：4拿到決賽門票。

這場比賽是今年ATP巡迴賽中最長的一役，將對戰紀錄扳平的卡拉采夫說：「面對難纏的對手，這是場很長、很辛苦的比賽，你必須火力全開到百分之兩百才能擊敗這傢伙，就像面對一堵牆，他也打出很多漂亮一擊，他不會給你任何免費的分數。」

光是決勝盤就打了73分鐘，卡拉采夫說奪勝沒有秘訣，除了執行設定好的戰術，每一球都要全力拚，「這絕對是我生涯最大的勝利，世界球王，我真的很開心，我在場上打出一切，這是場很長的比賽，我真的很開心今天的表現。」

卡拉采夫終結小約從2011年台威斯盃迄今的主場11連勝，決賽將和義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）爭冠。

Novak Djokovic 澳網 羅斯

延伸閱讀

網球／喬科維奇爆冷出局 塞爾維亞網賽不敵俄國好手

網球／戴資穎球后在位達160周 大馬前球王大讚不簡單

挺盟邦捷克 波羅的海三國驅逐4名俄羅斯外交官

愛網球遠赴高雄求學 出身花蓮的鄭筑云全中運笑擁雙金

相關新聞

網球／馬拉松戰役拍下球王 俄羅斯黑馬闖決賽

俄羅斯網將卡拉采夫（Aslan Karatsev）今年澳網寫下驚奇之旅，27歲的他首度打進大滿貫會內賽就直闖4強，驚奇之...

日媒：選手違東奧防疫措施 最重可取消參賽資格

日媒報導，目前已知日本政府針對東京奧運及帕運選手及教練入境日本的防疫措施全貌，只要滿足一定條件，選手及教練入境後不需隔離...

足球／成軍僅3年 蘆洲國中挑戰雙冠

3年前重組的蘆洲國中足球隊，107學年吸收前木蘭隊國腳盧玉娟與王素玉加入教練團，帶領新北蘆洲國小和光興國小男女足球隊，再...

全中運／女選手苦練！竹縣全中運歷年最優成績 奪14金13銀22銅

新竹縣代表隊參加今年全國中等學校運動會，成績出色，榮獲14金13銀22銅，共總49面獎牌，突破新竹縣歷年來最佳奪牌成績，...

網球／喬科維奇爆冷出局 塞爾維亞網賽不敵俄國好手

網球球王喬科維奇今天在故鄉舉行的塞爾維亞公開賽（Serbia Open）4強賽爆冷出局，5比7、6比4、4比6不敵俄羅斯...

辰記Arthur盃擊劍錦標賽 24日海洋科技大學開打

2021年辰記Arthur盃擊劍錦標賽，比賽項目為長青團體組、國小團體組。於4月24日至4月25日台北海洋科技大學（士林校區）舉辦。 本活動宗旨，為推廣國內擊劍運動及紀念長期關注擊劍運動發展的林丘山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。