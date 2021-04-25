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足球／成軍僅3年 蘆洲國中挑戰雙冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
蘆洲國中男生隊。圖／取自足跡工程
蘆洲國中男生隊。圖／取自足跡工程

3年前重組的蘆洲國中足球隊，107學年吸收前木蘭隊國腳盧玉娟與王素玉加入教練團，帶領新北蘆洲國小和光興國小男女足球隊，再搭配當地足球俱樂部球員組合新隊伍，第一年就以社團球隊打出佳績，第二年取得申請體育班資格，正式成立足球隊，今年男足和女足更雙闖中等學校足球聯賽冠軍戰，挑戰囊括雙冠。

蘆洲國中足球隊曾在民國90年時由老教頭王惠民成立，但在應屆畢業後，就改成了社團性質；原是蘆洲國小的足球隊教練陳彥叡，3年前再籌組了蘆洲國中足球隊，加上中華隊參加首屆世界盃女子足球賽榮獲8強的班底盧玉娟與王素玉，並在蘆洲國中校長游玉英支持下成長茁壯。

陳彥叡希望讓同齡階段的男女足一同訓練，提升女足的強度與對抗性，跟男足練習能讓女足體能進步的幅度更大，成軍第一年憑藉著5位7年級女生，就一舉奪下107學年度全國中等學校五人制足球聯賽女子組冠軍，而後也相繼贏下108學年度中等學校五人制足球聯賽及錦標賽冠軍，也拿下2018到2020全國體育署盃女子組冠軍，當中也包含13歲就登上木蘭女子足球聯賽的李翊汶。

成軍短短3年就有亮眼的成績，蘆洲國中目標一直直指冠軍，不過陳彥叡表示並不心急，一步一步來，希望能讓蘆洲成為國中足球的強權隊伍，不管是男女足都能努力打響新北蘆洲的名號。

蘆洲國中女生球星李翊汶。圖／取自足跡工程
蘆洲國中女生球星李翊汶。圖／取自足跡工程
蘆洲國中女生隊。圖／取自足跡工程
蘆洲國中女生隊。圖／取自足跡工程

中華隊

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