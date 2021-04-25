日媒：選手違東奧防疫措施 最重可取消參賽資格

日媒報導，目前已知日本政府針對東京奧運及帕運選手及教練入境日本的防疫措施全貌，只要滿足一定條件，選手及教練入境後不需隔離14天；但如果違反規定，最重可取消參賽資格。

日本讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士透露，東奧及帕運的選手與教練等人入境日本後，只要滿足每天接受病毒篩檢及限定活動範圍等條件，入境日本當天起就可以開始練習，也可以不用隔離14天。

不過，若選手或教練違反相關規定的話，最嚴重將被取消參賽資格，日本政府希望藉此提高防疫措施實際效果。

日本政府、東奧暨帕運組織委員會、東京都政府、國際奧林匹克委員會（IOC）、國際帕拉林匹克委員會（IPC），預計將於28日以線上形式舉行的5方會談上，就東奧及帕運舉行期間的防疫措施達成協議。

根據目前已知的防疫對策全貌包括，與東奧及帕運相關的所有人士，必須在離開母國等地前96小時內，進行兩次的PCR檢查，並在入境日本時再進行檢查。入境日本3天內必須每天檢查。

至於入境日本3天後，選手及教練等人仍必須每天檢查；其他相關人士則視情況再行檢查。

選手及教練等人的活動範圍僅限下榻處、練習會場及比賽會場；選手及教練必須事前提出記載移動目的地及移動方式的活動計畫書，及宣誓願遵守計畫書的立誓書。

主辦單位也將透過智慧型手機APP來管理選手及教練等人的健康狀態報告，及跟陽性患者接觸史等。

如果選手或教練違反所提出的計畫書，將被取消不用隔離14天的待遇，最嚴重甚至可被取消參賽資格。