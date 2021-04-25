全中運／女選手苦練！竹縣全中運歷年最優成績 奪14金13銀22銅

新竹縣代表隊參加今年全國中等學校運動會，成績出色，榮獲14金13銀22銅，共總49面獎牌，突破新竹縣歷年來最佳奪牌成績，29所學校參加競賽項目共計21項，其中更以自由車、田徑及滑輪溜冰3項表現極為優異。

縣府教育處表示，自由車項目中，新竹縣獲得5金2銀的亮眼成績。第一面金牌由新豐國中朱建學選手奪得，並在公路賽奪得兩金，仰德高中陳立宸選手過去歷經各種經驗不足錯失獎牌，終於在本屆獲得雙金榮耀。

由仰德高中吳婭弘選手也在高女組獲得一金二銀的佳績，雖然是女孩子卻不懼烈日，就算曬黑或受傷都沒有退縮，為了突破自己的成績為金牌及國手夢而努力練習。

在田徑項目部分，今年獲得3金5銀4銅，高女組徑走項目由湖口高中一年級鄭亞涵選手拿下金牌。另外，成功國中體育班江柏翰及高瑀琪，今年3月全國原住民運動會雙雙獲得青少年組鐵餅跟鉛球項目金牌，其中高瑀琪在去年11月參加「109年全國中等學校田徑錦標賽」更是打破高懸25年的大會紀錄，表現亮眼。

滑輪溜冰(競速)項目，新竹縣選手摘下2金3銀3銅的優異成績。仰德高中曾嘉成、陳俊豪與許佳學發揮團隊實力，包辦高中男子組金、銀、銅牌，其中曾嘉成更以絕佳成績雙破大會與全國男子組紀錄，再獲10000公尺爭先賽金牌。

縣長楊文科肯定選手們的努力，感謝他們為竹縣爭取好成績，他也表示，除了基層教練培訓選手以及選手自身勤奮練習外，縣府也入多項資源，包括參賽補助金的挹注、代表隊補助金及獎勵金的提升、投入體育班三級培訓發展，並增置運動設施、引入大型賽事，提升竹縣運動風氣。