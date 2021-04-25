快訊

台南男子槍殺保母再自轟 警搜出他另把手槍及42顆子彈

吃素吃到營養不良還變胖？營養師曝健康吃素技巧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運／女選手苦練！竹縣全中運歷年最優成績 奪14金13銀22銅

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
仰德高中陳立宸（左）與吳婭弘（中）選手分別在高男、女組奪金，新豐國中朱建學（右）在國男公路賽奪得兩金。圖／新竹縣政府提供
仰德高中陳立宸（左）與吳婭弘（中）選手分別在高男、女組奪金，新豐國中朱建學（右）在國男公路賽奪得兩金。圖／新竹縣政府提供

新竹縣代表隊參加今年全國中等學校運動會，成績出色，榮獲14金13銀22銅，共總49面獎牌，突破新竹縣歷年來最佳奪牌成績，29所學校參加競賽項目共計21項，其中更以自由車、田徑及滑輪溜冰3項表現極為優異。

縣府教育處表示，自由車項目中，新竹縣獲得5金2銀的亮眼成績。第一面金牌由新豐國中朱建學選手奪得，並在公路賽奪得兩金，仰德高中陳立宸選手過去歷經各種經驗不足錯失獎牌，終於在本屆獲得雙金榮耀。

由仰德高中吳婭弘選手也在高女組獲得一金二銀的佳績，雖然是女孩子卻不懼烈日，就算曬黑或受傷都沒有退縮，為了突破自己的成績為金牌及國手夢而努力練習。

在田徑項目部分，今年獲得3金5銀4銅，高女組徑走項目由湖口高中一年級鄭亞涵選手拿下金牌。另外，成功國中體育班江柏翰及高瑀琪，今年3月全國原住民運動會雙雙獲得青少年組鐵餅跟鉛球項目金牌，其中高瑀琪在去年11月參加「109年全國中等學校田徑錦標賽」更是打破高懸25年的大會紀錄，表現亮眼。

滑輪溜冰(競速)項目，新竹縣選手摘下2金3銀3銅的優異成績。仰德高中曾嘉成、陳俊豪與許佳學發揮團隊實力，包辦高中男子組金、銀、銅牌，其中曾嘉成更以絕佳成績雙破大會與全國男子組紀錄，再獲10000公尺爭先賽金牌。

縣長楊文科肯定選手們的努力，感謝他們為竹縣爭取好成績，他也表示，除了基層教練培訓選手以及選手自身勤奮練習外，縣府也入多項資源，包括參賽補助金的挹注、代表隊補助金及獎勵金的提升、投入體育班三級培訓發展，並增置運動設施、引入大型賽事，提升竹縣運動風氣。

延伸閱讀

愛網球遠赴高雄求學 出身花蓮的鄭筑云全中運笑擁雙金

全中運／基隆創11年來最佳成績 游泳最亮眼黑馬奪2金

全中運羽球／逆轉連霸 黃瀞平雙金釋壓力

全中運田徑／麥寮女將 場上捍衛家鄉

相關新聞

笑了！老虎伍茲車禍後近照曝光 雙手拄拐杖愛犬相伴

美國高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）2月23日車禍重傷，經過2個月休養後，23日在自己IG上傳了首張照片，...

全中運／女選手苦練！竹縣全中運歷年最優成績 奪14金13銀22銅

新竹縣代表隊參加今年全國中等學校運動會，成績出色，榮獲14金13銀22銅，共總49面獎牌，突破新竹縣歷年來最佳奪牌成績，...

網球／喬科維奇爆冷出局 塞爾維亞網賽不敵俄國好手

網球球王喬科維奇今天在故鄉舉行的塞爾維亞公開賽（Serbia Open）4強賽爆冷出局，5比7、6比4、4比6不敵俄羅斯...

辰記Arthur盃擊劍錦標賽 24日海洋科技大學開打

2021年辰記Arthur盃擊劍錦標賽，比賽項目為長青團體組、國小團體組。於4月24日至4月25日台北海洋科技大學（士林校區）舉辦。 本活動宗旨，為推廣國內擊劍運動及紀念長期關注擊劍運動發展的林丘山

拳擊／立勝盃第二季全國俱樂部聯賽 王宥傑浴血奮戰

被視為我國拳擊職業化試金石的立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽，今天在台灣體大拳擊館展開第二季賽事，全台共21個拳擊俱樂部110位...

女壘／企業聯賽開打 錢薇娟率全明星運動會班底相挺

2021企業女子壘球聯賽今天在青年公園棒球場開打，由去年霸主福添福嘉南鷹出戰新世紀黃蜂，主辦單位賽前特別邀請包括錢薇娟、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。