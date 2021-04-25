網球／喬科維奇爆冷出局 塞爾維亞網賽不敵俄國好手

網球球王喬科維奇今天在故鄉舉行的塞爾維亞公開賽（Serbia Open）4強賽爆冷出局，5比7、6比4、4比6不敵俄羅斯好手克拉特塞夫，讓對手報了澳洲公開賽4強落敗的一箭之仇。

喬科維奇（Novak Djokovic）上週才在蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）第3輪意外敗給英國的伊凡斯（Dan Evans），已連兩場紅土賽事爆冷出局。

稍早義大利選手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）拍落日本對手丹尼爾太郎（Taro Daniel）、取得另一張決賽門票之後，明天將與克拉特塞夫（AslanKaratsev）爭奪冠軍。

賽後喬科維奇除了在網路記者會上形容這是個難忘的夜晚，也不忘稱讚對手：「向克拉特塞夫致敬，他很大膽，贏球實至名歸。」

「我可能不會去回想這場比賽所有難忘的對抽，因為我輸了。我不滿意我的表現，我全力奮戰，但他總能在需要的時候打出好球。」

克拉特塞夫則說：「這絕對是我生涯中最重要的勝利，在墨爾本打澳洲公開賽時，我覺得自己是在打一面牆，但今天這是不同場地，而我全神貫注。」