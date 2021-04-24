拳擊／立勝盃第二季全國俱樂部聯賽 王宥傑浴血奮戰

被視為我國拳擊職業化試金石的立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽，今天在台灣體大拳擊館展開第二季賽事，全台共21個拳擊俱樂部110位選手捉對進行55場比賽，參賽俱樂部與人數、場次均改寫第一季紀錄，贊助金額也增加近四成，主辦單位用心經營，與贊助商同蒙其利，共創雙贏。

主辦單位之一中華拳擊總會理事長王中原表示，第二季賽事超過10個俱樂部第一次參賽，代表主辦單位的經營方向獲得肯定，國內各拳擊俱樂部參賽意願大增，對推動國內拳擊職業化極具意義。

第二季賽事有四位外籍選手捧場，分別來自德國、英國、蒙古及日本。較受矚目的選手，包括任職台積電、代表「麥造」的林宜寬，年僅15歲「造新星」蔡孟昕，「打擊力量」張凱喆及「泰拳悍將」江家興，他們的拳擊之路各有亮點，極富傳奇色彩。

現年25歲的林宜寬，身高186公分，是台灣大學材料系、所畢業的高材生，在台積電第12廠擔任制程工程師半年，為了舒壓而打拳，但因工作和練習地點相隔甚遠，缺乏練習，略顯生澀而落敗。「因為教練周昱甫剛好是我就讀成功高中的同學，在他引介下與拳擊結緣，就慢慢愛上這運動，我每出一拳都有釋放壓力的效果，很過癮。」

目前就讀台中漢口國中九年級的蔡孟昕從未接受過學校拳擊訓練，為了減重他參加造新星拳擊俱樂部，希望經由拳擊運動搭配飲食，完成減重計畫。「透過持續的訓練和少食及正確的飲食，讓我從80公斤成功減至63公斤，去年還獲總統盃拳擊錦標賽和全中運雙料銅牌。」

教練張智鈞表示，蔡孟昕在比賽中以3：0大勝，出色表現獲國內拳擊名校內埔農工教練傅志群賞識，當下承諾網羅他南下加人拳擊校隊。

69公斤級的張凱喆則是永不服輸的最佳寫照，他在前兩回合曾因頭部遭對手重擊被裁判讀秒兩次，不過他咬緊牙根伺機反攻，果然第三回合最後20秒一記重擊打中對手下額，技術擊倒逆轉獲勝。「第三回合開賽前，教練李勝華告訴我要堅持到最後，等待機會，任何奇蹟都可能發生，果然我把握機會做到了。」

29歲的江家興海軍退役後，改行捕魚，閒暇則以打拳為樂，為了應付比賽訓練，他戒菸、戒酒，體能直線上升，24日是他第一次參加拳擊賽，輕鬆以3：0獲勝。「我從截拳道開始，後來改玩泰拳，最後專攻拳擊，因為只用雙手和前兩者拳打腳踢不同，可減少運動傷害。」

大會另安排菁英選手對抗賽，把氣氛帶到最高潮。「肯將」王宥傑浴血奮戰，在男子63公斤級以1：2不敵「台體技擊」蔡澤昇，雖敗猶榮，獲得滿堂彩。現年21歲，來自蒙古的恩舒代表「無所畏懼」，發揮184公分人高手長的優勢，對手只抵抗23秒便棄賽俯首稱臣。他表示，從小受打拳的父親影響，對拳擊始終保持熱情，雖離鄉背井來台就讀南華大學，常藉拳擊一解思鄉之情。