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女壘／企業聯賽開打 錢薇娟率全明星運動會班底相挺

中央社 / 台北24日電
2021企業女子壘球聯賽24日點燃戰火，主辦單位賽前特別邀請運動實境節目「全明星運動會」班底跨界相挺，藝人錢薇娟（右3）、「鼓鼓」呂思緯（左）及潘君侖（右）出席。（企業女子壘球聯賽提供）
2021企業女子壘球聯賽24日點燃戰火，主辦單位賽前特別邀請運動實境節目「全明星運動會」班底跨界相挺，藝人錢薇娟（右3）、「鼓鼓」呂思緯（左）及潘君侖（右）出席。（企業女子壘球聯賽提供）

2021企業女子壘球聯賽今天在青年公園棒球場開打，由去年霸主福添福嘉南鷹出戰新世紀黃蜂，主辦單位賽前特別邀請包括錢薇娟、呂思緯及潘君侖的全明星運動會班底跨界相挺。

企業女壘聯賽今天在青年公園棒球場舉行開幕戰，壘球協會副理事長林昆漢勉勵球員要全力以赴，「企業女子聯賽已經邁入第6年，在理事長陳任邦的領導下，感謝台北市體育局、台中市體育局、高雄市運動發展局等政府單位支持，還有不少企業支持，結合政府、民間等三方力量，希望女壘聯賽可以走得更長遠。」

錢薇娟表示，自己有40年幾乎都在運動場上，雖然這1年多來帶領「不專業」的運動員，不過這些專業的藝人都可以成為運動員，也能接受這些訓練成為「運動家」，藉此勉勵在場女壘球員，努力做到自我實現，持續往夢想挺進。

參與全明星運動會的「鼓鼓」呂思緯表示，藝人要變成運動員不容易，「尤其是疲憊時，要怎樣撐下去或是協助隊友，運動員要身心都很強健，必須提升身體素質才能成為專業的運動家。」

錢薇娟、呂思緯及潘君侖特別體驗轉播球賽，並且擔任開球嘉賓，錢薇娟說：「今天很開心，看到開幕就知道一年又過去了，疫情影響一年多，不過我們比賽沒有中斷，並且還如期舉行，這也是要靠大家一起努力。」

女壘 運動家 棒球

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