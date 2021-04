射箭國手雷千瑩當選十大傑出女青年 紀政頒發當選證書

第25屆十大傑出女青年當選名單正式出爐!今天(4/24)上午主辦單位特別舉辦記者會,邀請十位當選人或代表出席,本屆女傑首次同場亮相及分享得獎感言。此外,第一屆十大女傑—紀政也受邀代表主辦單位,頒發當選證書給每一位新當選女傑,並為她們別上象徵最高榮譽的「金鳳獎」徽章及披上綵帶。記者會結束後,同日下午三點將進行頒獎典禮,女傑們於記者會後積極進行練唱,將以一首「感恩的心」大合唱,獻給此屆十大女傑選拔的壓軸活動。

這項定名為「金鳳獎」獎項,是全國唯一以女青年為主的獎項。自民國55年創辦迄今已有55年的歷史,年齡限制在二十歲以上,四十歲以下,每屆只選出十位。本次選拔活動主辦單位為由社團法人中華民國歷屆十大傑出女青年協會,由內政部擔任指導單位,協辦單位則有「泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會」、「台北市大同女子獅子會」、「財團法人健康永續教育基金會」、「國立空中大學(含新北市空大校友會)」等單位。

今年十位當選人分別是第一類司法類廖倪凰女士、第二類體育類雷千瑩女士、第三類醫學類鄭文睿女士、第四類軍警消類吳曉琪女士、第五類音樂演藝類江惠儀女士、第六類學術科技類吳怡欣女士、第七類性別平權、性別主流化與社會服務類林育苡女士、第八類創業經濟生產類邱瓊玉女士、第九類技術與工程類張櫻環女士、第十類護理類陳祐蓉女士,共十位各領域優秀人才。

十大傑出女青年之選拔一向受到社會之重視與好評,透過本項選拔將能拔擢優秀女性青年,鼓勵發揮才能為社會服務,其目的是在培力婦女菁英,拔擢現代女性,為國舉才,不但具有歷史性,更具有迎合政府制定聯合國CEDAW「消除對婦女一切形式歧視公約」(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women),國內法為婦女賦權的豐富時代意義,與時俱進,女性一直是社會及家庭安定力量,今天當選人證明女性可以身兼數職,扛起家庭重擔,並且在專業領域上面,一樣可以有優異卓越的表現和能力。

本次新當選的女傑們來自各領域,有世界級射箭選手雷千瑩、金曲獎最佳台語女歌手江惠儀、陸軍上尉連長吳曉琪、台鐵歷年來第三位女司機員張櫻環等人,其中林育苡的母親是第17屆的女傑(黃瑞汝),當時還是小學生的她看到母親上台領獎,便在內心許下心願,期許自己未來也能成為女傑的一份子,如今,她如願成為第25屆女傑,也將在下午的頒獎典禮中代表所有新當選的女傑上台致詞。

中華民國第25屆十大傑出女青年當選人優良事蹟

第一類 司法類 #25-01 廖倪凰女士

服務於台灣苗栗地方檢察署檢察官

廖倪凰檢察官任事積極,曾破獲販售骨灰罐的多層次詐騙案,非法棄土案,販毒,幫派暴力組織等案.尤其於106-107年間偵破國人於境外設置機房,電信詐騙大陸地區民眾金錢案,親赴波蘭交涉取回涉案證物,連同背後金主一網打盡,促成我國與波蘭完成簽署雙方刑事司法合作協定,積極投身國際司法交流活動,提升我國司法人員國際形象殊值表揚,足為青年楷模.

第二類 體育類 #25-02 雷千瑩女士

國家運動訓練中心東京奧運代表選手/ 師範大學博二生

雷千瑩女士是國內知名反曲弓射箭好手,從2011年開始參加國際性女子射箭比賽,2016年里約奧運奪下女子團體銅牌獎.2018亞運女子團體銀牌,2019年荷蘭世界射箭錦標賽.同時獲得女子個人及團體雙料冠軍,寫下我國最佳紀錄.同時也保留2020年東京奧運國手,也是第一位不用透過選拔就可以參加奧運的選手.

雷女士運動之餘不忘追求知識提升,進入台師大運動競技學系攻讀學位,碩博士班,計劃將所學傳授後進其成就與貢獻, 殊堪表揚, 足為青年楷模.

第三類 醫學類 #25-03 鄭文睿女士

服務於林口長庚醫院, 胃腸肝膽科主治醫師; 長庚大學醫學系副教授

鄭文睿醫師服務於胃腸肝膽醫療領域,學有專精,視病如親.專攻肝炎治療與照護,鑽研肝病治療指引,於國內外發表多篇期刊、口頭與海報等相關醫學研究成果,獲得國內優秀論文獎項,更獲邀開創國內外B肝停藥合作研究平台.近年由長庚世代研究發現E抗原陰性患者在超過2年的治療後,停藥對B肝治療有痊癒的可能,廣被國外醫學界引用修正肝病治療指引方向,貢獻卓著.除了醫學研究,鄭醫師擔任林口長庚臨床醫師,致力醫學知識,傳承指導年輕醫師跨入國際學會,讓台灣醫學揚名國際,為不可多得人才.此外,期許自己的經驗能激勵女性同胞,突破自我限制,跨越性別任務定型,其在醫學臨床及研究領域的濟世事蹟與成就,相當優異,足為青年楷模.

第四類 軍警消類 #25-04 吳曉琪女士

服務於陸軍第十軍團五二工兵群, 戰工營工一連(上尉連長)

吳曉琪女士在唸高中時即受教官諄諄教誨之影響,高中畢業即報考陸軍軍官學校.畢業後擔任工兵營連長,今年完成工兵部隊基地任務,獲83.68績優成績.她期許自己不要因為是女性就可以柔弱,正式穿上軍服就是堂堂正正軍人,無男女之別.相關工作均耗費體力,對女性實屬不易.曾獲國防部一星寶星獎章,景風乙種獎章,對國家有貢獻,足為青年楷模.

第五類 音樂演藝類 #25-05 江惠儀女士

任職於中華電信(股)公司工程師/ 高雄主人電台主持人

江惠儀女士天資聰穎,才華洋溢.畢業於資訊管理學系,任職於中華電信公司,但憑著天賦參與歌唱比賽,連年獲獎.於105年榮獲第19 屆十大單曲獎及第30屆金曲獎最佳台語女歌手獎.致力台灣歌曲的創作,成就非凡.同時又致力本業專精,獲得交通大學資訊管理博士學位.把枯燥的生活變得多彩多姿.殊堪表揚,足為青年楷模.

第六類 學術科技類 #25-06吳怡欣女士

任職於財團法人資訊工業策進會(資深工程師)

吳怡欣女士畢業於台大電機工程研究所,自大學至研究所一路由IC設計,崁入式系統,乃至數據分析演算法,無不涉獵.就業後投入巨量資料創新技術與智慧應用計劃,參與研發半導體產線大數據診斷分析,解決方案研究.提出「製程大數據診斷與監控架構」,並將衍生之解決方案轉移給國內相關業者應用,提升國內產業製程效率,帶來經濟效益超過億元台幣. 善用人工智慧與大數據分析相關專利,發表國際期刊論文八篇、專利發明12件,另13件申請中.於107年獲得第56屆美國百大科技獎,109年獲優秀青年工程師獎.其於台灣未來資訊產業的貢獻指日可待.又長期資助世界展望會兒童,殊堪表揚,足為青年楷模.

第七類 性別平權、性別主流化與社會服務類 #25-07林育苡女士

任職律師

林育苡女士畢業於台大法律系.在學期間即以性別平等的社會建立為志業,其後任公職為推動性別平權不遺餘力.在崗位上盡責發揮創意,性平教戰手冊、性平故事書等,將性平觀念融入不同局處業務中,例如女性專屬運動會、兒女繼承權平等、主體新時代媽媽、育兒三連爸、月事與性別、老歌談性別、水電工等議題.立志成為五力女青(影響力、專業力、創造力、學習力、實踐力). 任公職推性平政策、任講師推性平教育、任志工與NGO和NPO協力倡議性平、本身也進修好學, 除法律外, 也修習性別相關博士學位, 對男女不平等的狀況改善有長期效益, 值得表揚, 足為青年楷模.

第八類 創業經濟生產類 #25-08 邱瓊玉女士

服務於印花樂美感生活(股)公司 共同創辦人/執行長

邱瓊玉女士從小就展現美術天份,大學畢業後創業開設設計公司,自2011年開始作品迭獲文創精品獎、Best 100 最佳設計獎, 2018年更獲教育部頒發 ”U-Start Most Valuable Partner”, 及台北市產發局 ”品牌領航獎”,經濟部中小企業處Buying Pioneer 二、三獎,致力將台灣傳統美術應用於現代設計,並推廣至日本、香港、新加坡、泰國打開台灣應用美術的國際知名度, 殊堪表揚, 足為青年楷模.

第九類 技術與工程類 #25-09 張櫻環女士

服務於交通部台灣鐵路管理局, 台北機務段.

張櫻環司機員於104年成為台鐵女司機員第三人,司機員於高速行駛中,必須隨時因應面對突發狀況將列車安全停妥確保乘客安全,體能及耐力都需具有傑出表現且專注力集中.108 年值乘太魯閣自強號,驚險避免死傷事故,維護旅客及行車安全,保障人車安全,以使火車能平穩安全行駛,值得表揚,足為青年楷模.

第十類 護理類 #25-10 陳祐蓉女士

服務於衛生福利部雙和醫院(護理長)

陳祐蓉護理長曾任三總護理師,三總、雙和醫院護理長,秉醫者仁心,在2003年即自動投入抗SARS醫療照護,其後配合國家高齡化失智症照護政策,開設失智症病房之環境設計,引進AI機器人Zembo加入治療,效果頗佳,和各專業醫療連結,出院後持續追蹤與個案管理,實為台灣失智病房照護之典範.陳護理長亦將其實務經驗撰為論文,供學界使用,另亦主持相關研討會、研習會,培育後進,深獲肯定.其所獲三封推薦信極力讚賞,足為青年楷模.