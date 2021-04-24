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排球／企排16年頒獎典禮 長力男排高偉誠橫掃各大獎

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
台中長力男排高偉誠（左1）包辦年度各大獎項。記者劉肇育／攝影
台中長力男排高偉誠（左1）包辦年度各大獎項。記者劉肇育／攝影

企業16年男女排球聯賽在今天舉行年度頒獎典禮，宣布包括得分王／后、年度最佳7人陣容、各循環最佳陣容等獎項和頒發獎金，其中本季轉戰長力男排的高偉誠，包辦了男子組的各大獎項，與女子組的台電曾琬羚、謝苡縥都是頒獎典禮上的大贏家。

企排16年3月初在台大體育館畫下句點，其中台電男女排不僅奪下例行賽冠軍，還完成在挑戰賽的連霸紀錄，成為今年的最大贏家，在今天的頒獎典禮上，兩隊合計也抱走近50萬獎金。

至於在個人獎項部分，得分王由台中長力高偉誠拿下，得分后則為台北鯨華潔西卡（Jessica Silva），年度最佳7人陣容男子組則為高偉誠、甘明修、黃正良、蔡沛彰、曾祥銘、戴儒謙、張昀亮，女子組則為潔西卡、陳姿雅、張瓈文、黃芯瑜、曾琬羚、謝苡縥和賴湘程。

另外還頒發各循環最佳球員獎項與獎金，其中男子組高偉誠和女子組曾琬羚、謝苡縥在6循環賽事中都順利獲選，成為今天頒獎典禮上台受獎最頻繁的球員。

其中去年從Mizuno轉戰長力的高偉誠，一人就包辦了男子組各項獎項，其中得分王與年度最佳陣容都是生涯首度入選，他說：「本季來到長力後，覺得自己變得比以往更成熟一點，加上去年我一直在受傷，今年很幸運都一路保持健康，隊上很多學長也都為我製造機會，所以能拿這些獎都是團隊幫助我的。」

而去年亞俱盃也是高偉誠生涯首度披上國家隊戰袍，對於明年杭州亞運是否有機會為國出征，他也強調「隨緣就好」，「個人的功績我不會考慮太多，還是把團隊擺在優先，相較之下我更想要幫助球隊贏台電。」

排球 亞運

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