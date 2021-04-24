網球／戴資穎球后在位達160周 大馬前球王大讚不簡單

在台灣積極訓練，備戰即將來臨的馬來西亞公開賽的的「世界球后」戴資穎，日前在世界羽聯(BWF)公布最新的排名中，依然高居女單第一位置，也讓馬來西亞前球王、曾拿下奧運銅牌的錫德克（Rashid Sidek）相當讚賞小戴，受訪表示要長時間保持世界第一，是相當不容易的事。

日前公布的最新世界排名中，小戴以10萬6075分穩居球后寶座，領先第二的中國選手陳雨菲將近1萬分，將球后累積週數提升至160周，在積分差距如此之大情況下，小戴有望繼續寫下在位記錄。

儘管球后在位期間曾遭馬琳(Carolina Marin)、山口茜及辛度(P.V. Sindhu)中斷，但小戴都能迅速要回第一寶座，驚人抗壓性也讓錫德克給予高度讚賞，「這些一流的球員身上都背負著重任與期待，在訓練以及比賽上付出相當大的努力，同時也要避免受傷的情況發生，因此要長時間維持高檔表現很不簡單。」

錫德克說道，過去女單長期由中國選手壟斷，但近年來不斷出現戴資穎、馬琳、山口茜等好手，讓原本枯燥乏味的女單競爭更加激烈，他也甚讚拿下3屆世錦賽冠軍、1面女單奧運金牌的西班牙馬琳，「我當時參加1992年巴塞隆納奧運時，那裡的人幾乎都不知道這項運動，如今馬琳擁著無數榮耀，為西班牙甚至整個歐洲的羽球發展邁出一大步。」