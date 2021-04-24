健身教練教你搭配彈力繩 放鬆肩頸及後背

Hello~身體硬梆梆，覺得自己電腦用太久已經快要五十肩？此次療日子運動企劃，特別邀請到王牌教練阿Ben，來幫助有肩頸痠痛的各位，教你徒手就能做的放鬆運動！覺得徒手運動還不夠？影片後面還有針對強化版教你搭配彈力繩怎麼放鬆肩頸及後背！想快點舒緩肌肉緊繃，就馬上跟著影片一起動起來吧！

王牌教練阿Ben特別為了整天肩頸痠痛、腰酸背痛的你準備了四大招，讓你在辦公室就能輕鬆舒緩肌肉緊繃。

一、背部放鬆伸展運動─胸口開闊

1.雙手打開，讓手低於自己的肩膀，拇指用力往後。2.盡量把肩膀往後擠，讓你的胸口張開，10秒鐘後再回來。3.重複伸展5-10次，就能夠將你們的胸口完全打開。

二、胸口及肩膀伸展運動

1.將雙手食指交扣放在背後。2.把肩膀往後夾，讓胸口挺起來。3.將十指緊扣的雙手往後拉高。4.下巴微微地靠近鎖骨，停留5-10秒鐘。5.重複伸展5-10次。

三、頸部伸展運動

1.將雙手食指交扣放在後腦杓。2.手肘輕輕往內夾，並且輕輕地低頭。3.當頭低到不能再低的時候，手再輕輕的往下壓。4.伸展到脖子後面的頭夾肌、頸夾肌，並持續10-20秒。

四、肩膀背部強化訓練

當你做完了伸展肌肉之後，也可以再加強背後肌肉的強化。1.將雙腳打開與肩同寬。2.將手放在膝蓋的位置，將屁股往後推。3.讓胸口挺出來，並微微朝向地板。4.放下雙手，將大拇指往外，同時手肘微彎。5.將雙手往後夾，並感受到自己的背後以及脖子會明顯地有被訓練感覺。6.此動作一組可以做10-20下，並依各人狀況重複做3-5組。注意：手抬起來的時候要高於身體，才能有效地動到肩膀及脖子。

辦公室的輔助健身器材

1.礦泉水瓶阿Ben教練說明：礦泉水瓶子的大小不重要，當拿著水瓶，他的重量就會讓我們的強度瞬間變強很多，也能讓上述的運動更有效果。

2.彈力繩利用彈力繩來讓上班族做姿勢的修正及動作訓練，如果是比較強壯的朋友或力氣比較大的人，可以將彈力繩對折，也可以增加彈力繩的強度！

●彈力繩前側放鬆(一)1.雙手朝上，抓出與肩同寬的長度，拇指朝外。2.兩隻手肘碰到自己的肋骨。3.將手往後旋轉，讓大拇指以及肩膀往後夾，並停住。4.可持續10秒，並重複10-20次。

●彈力繩前側放鬆(二)1.雙手朝下，抓出與肩同寬的長度。2.雙腳與肩同寬，把手拉到身體上方。3.將彈力繩往左邊及右邊拉開，手肘彎曲。4.可持續10秒，並重複10-20次。

3.毛巾

因為毛巾沒有彈性，所以可將上述彈力繩的動作改變成「用力10秒鐘後再放開」，並重複5-10次，以達到後背訓練的效果。

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療日子小叮嚀：