高球／就是怕病毒！前球王澳洲史考特宣布不打奧運

繼現任高球「球王」強森(Dustin Johnson)宣布不參加今年東京奧運之後，「前球王」澳洲名將史考特(Adam Scott)也於昨天宣布退出今年奧運比賽，成為第二位宣布退出奧運的職業好手，恐會引發骨牌效應。

史考特上屆里約奧運，就是以「茲卡病毒」為由，拒絕為澳洲參加奧運高球比賽，如今他雖世界排名落至34，但仍是澳洲排名第二，具有奧運參賽資格，他宣布棄賽後，將由澳洲排名第三利斯曼或第四瓊斯來遞補。

史考特相當重視家人的健康，上屆奧運茲卡病毒讓他打退堂鼓，這屆受到「新冠肺炎」疫情影響，再度以家人安全為由，拒絕出征奧運。