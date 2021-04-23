網球／從罕見癌症中完全康復 西班牙女將勵志拼回球場
曾擠身女單世界排名前10位的32歲西班牙女將娜瓦羅（Carla Suarez Navarro），去年因罹患淋巴癌而宣布高掛球鞋，但病情完全根治後，娜瓦羅決定重拾球拍復出，將今年東奧視為生涯「最後一舞」，並期望趕上在5月底開打的奧運前哨戰法網。
娜瓦羅在去年夏天因身體不適求醫，卻被診斷出罹患霍奇金氏淋巴瘤的罕見癌症，開始與疾病展開數個多月的對抗，所幸在今年1月完成所有的化療療程，隨後開始上場接受專業訓練，日前她也在推特向粉絲透露近況，「我的病情不斷在進步，感謝大家這麼熱情支持著我，這幾個月來每一句加油，都帶給我無窮的力量，我也對這些醫護人員深感尊敬及謝意，我痊癒了！」
娜瓦羅目前女單世界排名為71位，曾經贏得2座WTA巡迴賽冠軍，7度搶進大滿貫8強賽，在2016年排名衝到個人新高的世界第6。
Another step forward. Today I finished my treatment and overcame Hodgkin lymphoma.— Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) April 22, 2021
Thanks to all for your warm messages. Every word of support gave me strength during the past few months. ❤️
All my gratitude to healthcare professionals who take care of us every day. I'M CURED! pic.twitter.com/kF3HwHPh0y
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言