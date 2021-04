網球／從罕見癌症中完全康復 西班牙女將勵志拼回球場

曾擠身女單世界排名前10位的32歲西班牙女將娜瓦羅(Carla Suarez Navarro),去年因罹患淋巴癌而宣布高掛球鞋,但病情完全根治後,娜瓦羅決定重拾球拍復出,將今年東奧視為生涯「最後一舞」,並期望趕上在5月底開打的奧運前哨戰法網。

娜瓦羅在去年夏天因身體不適求醫,卻被診斷出罹患霍奇金氏淋巴瘤的罕見癌症,開始與疾病展開數個多月的對抗,所幸在今年1月完成所有的化療療程,隨後開始上場接受專業訓練,日前她也在推特向粉絲透露近況,「我的病情不斷在進步,感謝大家這麼熱情支持著我,這幾個月來每一句加油,都帶給我無窮的力量,我也對這些醫護人員深感尊敬及謝意,我痊癒了!」

娜瓦羅目前女單世界排名為71位,曾經贏得2座WTA巡迴賽冠軍,7度搶進大滿貫8強賽,在2016年排名衝到個人新高的世界第6。

Another step forward. Today I finished my treatment and overcame Hodgkin lymphoma.



Thanks to all for your warm messages. Every word of support gave me strength during the past few months. ❤️



All my gratitude to healthcare professionals who take care of us every day. I'M CURED! pic.twitter.com/kF3HwHPh0y