網球／從罕見癌症中完全康復 西班牙女將勵志拼回球場

曾擠身女單世界排名前10位的32歲西班牙女將娜瓦羅（Carla Suarez Navarro），去年因罹患淋巴癌而宣布高掛球鞋，但病情完全根治後，娜瓦羅決定重拾球拍復出，將今年東奧視為生涯「最後一舞」，並期望趕上在5月底開打的奧運前哨戰法網。

娜瓦羅在去年夏天因身體不適求醫，卻被診斷出罹患霍奇金氏淋巴瘤的罕見癌症，開始與疾病展開數個多月的對抗，所幸在今年1月完成所有的化療療程，隨後開始上場接受專業訓練，日前她也在推特向粉絲透露近況，「我的病情不斷在進步，感謝大家這麼熱情支持著我，這幾個月來每一句加油，都帶給我無窮的力量，我也對這些醫護人員深感尊敬及謝意，我痊癒了！」

娜瓦羅目前女單世界排名為71位，曾經贏得2座WTA巡迴賽冠軍，7度搶進大滿貫8強賽，在2016年排名衝到個人新高的世界第6。