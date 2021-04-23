全中運基隆創11年來最佳成績 游泳最亮眼黑馬奪2金

今年全國中等學校運動會全部賽事昨天畫下完美句點，基隆市參加桌球、羽球、網球、划船、跆拳道、射擊、田徑、游泳、射箭、柔道等10項種類，共拿下4金8銀5銅17面獎牌，創11年來最佳成績。游游最亮眼，詹庭瑜以黑馬之姿拿下高中女子組個人800公尺、1500公尺雙面金牌。

暖暖高中詹庭瑜說，因為從小學開始就接觸游泳這個項目，爸媽也很支持，很感謝李玉蘭及蘇裕欽教練一路的帶領。

蘇裕欽教練則表示，詹庭瑜需要不斷的克服本身腸躁症的問題，再加上游泳選手在體重控制上需更為嚴格，除了每日大量的訓練外還要節制飲食，對選手來說，真的是一大挑戰。李玉蘭教練指出，看到詹庭瑜參加3屆的全中運後終於獲得金牌，覺得開心也覺得其實還有很大的空間可以再進步。

跆拳道獲得一金，成功國中簡億鈞教練表示，學校跆拳道女生的人數只有5位，每個學生的年齡、狀態及比賽經驗相差很大，如何選訓及配對合適的選手，是最大的考驗。基隆市傳統強項運動射擊，也獲得一面金牌，趙岑曄拿下國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽金牌。

田徑項目，在基隆女中陳欣如教練及建德國小林文斌老師的協助帶領下，拿下高女組田徑1萬公尺及5千公尺第二，創下歷年來高女田徑最佳成績。拿下雙銀的黃郁媃選手，目前為高一學生，今年首次參加全中運比賽就以初生之犢不畏虎的氣勢與場上學姊拚搏。