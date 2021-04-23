足球／歐洲內鬥險分裂 歐超「錢景」掛帥引眾怒

足球是歐洲最受歡迎運動，但疫情導致歐洲足壇權力分裂，12支球隊打算另立門戶組成更具商業利益的「歐洲超級聯賽」，但48小時後劇情急轉直下，多隊宣布退出，這個引爆眾怒的聯賽面臨夭折。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）引發全球各國封城以對，對體育賽事造成極大影響，各球隊盈利能力大幅下降。國際足球總會去年曾估計，疫情大流行造成全球足球界營收損失將高達140億美元（約新台幣4090億元）。

就在「歐洲足球總會」（UEFA）4月19日公布改革方案，將參加球隊由現時32隊增至36隊的前夕，12支足壇豪門宣布另立門戶，組成「歐洲超級聯賽」（TheSuper League），為歐洲足球界投下超級震撼彈。

12支創始球隊包括英超「六大豪門」曼城、曼聯、兵工廠、切爾西、利物浦及托登罕熱刺；西甲巴塞隆納、皇家馬德里及馬德里競技；義甲AC米蘭、國際米蘭及尤文圖斯。

據指美國投資圈提供35億歐元資金，協助參與球隊填補疫情帶來的損失以及球隊基礎建設投資。且因未來每年的收益由20支球隊來分，創始球隊將獲更高收益。

面對賽事主導權以及龐大商業利益被瓜分，「歐洲足球總會」（UEFA）強力反彈，揚言參加「歐超」的球隊和球員將被禁止參與國內聯賽及其他歐洲比賽，甚至球員可能被禁止加入國家隊。

而「歐超」震撼彈威力之大，連政界領導人都出聲反對。英國首相強生批評「歐超」傷害足球界，支持「歐洲足球總會」採取行動；法國總統馬克宏反對造成分裂的競賽，並歡迎當下沒有法國球隊加入。

此外，傳統球迷也群起反對，認為這種搞小圈圈的封閉型比賽，不用為參賽資格奮力拚搏，與歐洲足球祟尚的社區支持、所有人參與的運動背道而馳，怒指這些豪門球隊為了金錢另建一個聯盟是「骯髒的12隊」。

英國數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）直言：「歐超的計畫，說明了球團老闆與現實脫節的程度，他們完全錯估了球迷、球員和整個國家的感受。足球是給球迷的。」

在各方強力反彈及英國法國領導人反對下，曼城4月20日開第一槍，聲明退出歐超，隨後曼聯、利物浦、兵工廠、托登罕熱刺、切爾西等也相繼宣布退出。在宣布成立不到48小時後，歐超面臨瓦解危機，可能夭折。

曼聯在聲明中說：「曼聯不會參與歐超。我們認真聽取了球迷、英國政府和其他球隊關鍵所有人的看法。我們仍致力於和整個足球大家庭的其他人合作，對比賽長期以來面臨的問題，提出可持續發展的解決方案。」

「歐超」倡議並非首度出現，為了確保砸大錢投資的球隊不會因爆冷輸球而無法晉級更大型賽事，以及著眼獲得更大收益，一些球隊早有改變制度想法，例如義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）曾是AC米蘭隊的老闆，數十年前就曾倡議類似構想。

在國際富豪以及投資圈加入體育世界下，「歐超」一旦成軍將使豪門球隊富上加富，大咖球星雲集將歐洲足球賽事拉高至全球層級，吸引轉播及廣告費，嚴重打擊較小的球隊生存空間，也造成歐洲足球恐分裂成兩個世界的憂慮。