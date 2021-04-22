女壘／北市大女壘隊產官學三方合作 目標鎖定冠軍

台北市立大學女子壘球隊今天傳來好消息，校長戴遐齡宣布台灣產物保險公司將贊助北市大女壘隊150萬元，而台北市政府體育局也跟著雪中送炭同額贊助，三方共同決定以台北市立大學女子壘球隊為班底，組成「台北台產鬥犬女子壘球隊」。

這次北市大女壘隊透過產官學合作，希望讓國人了解台北市投注大量資源於壘球運動，更期盼藉由運動選手的專業背景與教學專長，協助台北市打造健康活力的運動風氣。同時為推廣壘球運動，提升台北市壘球基層選手訓練站選手競技實力及提升本市壘球運動風氣，並透過冠名合作計畫，提升台北市運動形象，積極創造城市行銷，將於辦理2021年企業女子壘球聯賽參賽隊伍城市運動冠名合作案。

校長戴遐齡表示，非常感謝民間形象良好且熱心幫助基層體育發展的企業支持台北市立大學女壘隊，也很高興地方政府的大力支持，結合政府資源與企業金援的支持，猶如增加一對翅膀補強球隊戰力，同時也可行銷城市觀光。更期盼學生球員能獲得企業的肯定，在畢業後獲得贊助企業的就業機會，達到建教合作的目的。

台灣產物保險公司近年來積極投入台灣本土的體育發展，副董事長宋道平認為台灣的女壘項目在國際賽是有競爭力的，他認為北市大近年來在校長戴遐齡的帶領下有非常出色的成績，球員在比賽中面對強大的對手始終秉持不屈不撓的精神，不放棄每場比賽，他相當肯定球員在比賽中展現無比的毅力與求勝決心，期望未來能揚名國際替學校及國家爭取佳績。

北市大女壘隊去年戰績為9勝23敗為年度第4名，隊史最佳成績年度第3名（2019年），今年有南韓籍洋將李受珉的加入，配合陣中本土主力球員黃郁淇及吳亭葳，全隊戰力整合狀況不錯，在後天女壘企業聯賽的開幕賽中全體隊職員期盼能搏得頭彩、並鎖定冠軍。