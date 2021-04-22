福島食材列入東奧選手村菜單 日本人也看不下去：太失禮了

日本政府拍板，決議兩年後將福島核廢水排入海洋，引發周邊國家強烈反彈，如今又掀起一大爭議。日前東京奧運帕運籌委會宣布，將選用包含福島等核輻射地區的食材，來製作各國選手村的餐點，引發熱議。

根據大陸媒體報導，東奧籌委會為了向全世界推廣日本的飲食文化，因此推動了一個活動名為「大家的食物計畫」，換句話說，就是向民間徵集各種在地化美食來進行比賽，最終獲獎的美食，就會入選東奧選手村的菜單。

然而，有網友發現，最終獲獎的餐點竟包含福島等核區食材，像在學生獎中，有一道烏龍麵的配菜，就是使用福島生產的桃子，不過在其他獎項中也出現出產自福島的蔥、黃瓜及鮭魚等。

「說白了！這樣的作法實在很失禮了！」有日本網友看不下去，批評東奧籌委會的作法，就像是拿車諾比附近的食物招待運動員，如果運動員看到這新聞，他們不會來日本的！

有日本網友對於核災區出產的食材也有疑濾。圖為日本核災區茨城縣生產的菠菜 圖／美聯社

事實上，過去日本政府就一直積極宣傳「核災區食物很安全」的觀念，一名東京奧運組委也曾對外媒說，「我們希望藉由採買災區食品，來支持災區重建的工作，這是我們策略之一」。但許多外國不領情，尤其是韓國，早早在2019年就表示會帶自己廚師和食物去參加東奧，當時韓國官員申東根表示「食物是我們團隊關注的焦點，我們需要為運動員提供安全的食物，消除他們的疑慮」。

據日本媒體報導，「大家的食物計畫」共入選715道餐點，經過評選後，確定了5道東奧好菜，分別是「麵條搭番茄醬和秋葵」、「義式奶酪」、「關東煮夏季版」、「鮭魚配蜂蜜檸檬醬」、「清爽桃吐司」。這些食品將會出現在選手村餐廳，來向運動員傳遞日本的飲食文化。