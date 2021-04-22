全中運落幕台南NO.1 共10項刷新大會紀錄

全中運今天落幕，台南市代表隊總共獲得31金、34銀、36銅，創下縣市合併以來最多金牌及總獎牌數，且共10項19人次刷新大會紀錄，為22縣市之冠。

市長黃偉哲賽前曾勉勵台南小將以「突破上屆金牌數及總獎牌數」作為這次全中運的目標，小將們不但達標，優異表現甚至超出預期，其以田徑、游泳、舉重、軟網、跆拳道成績最為亮眼。

教育局長鄭新輝表示，今天上午田徑賽事最先奪金的金城國中易柏安，在國女組田徑400公尺跨欄項目以成績60.74秒榮獲金牌，突破106年由雲林麥寮高中楊睿萱的大會紀錄 (61.51)，更將自己在今年3月青年盃跑出的最佳成績推進3秒 (63.18)，對於在短短1個月能有大幅度的進步，他開心表示要將金牌與教練林漢森分享。

國男組1600公尺接力，金城國中吳威翰、戴偉智、楊子慶、戴偉勛，昨日預賽時便以3分24.2秒打破高掛6年的大會紀錄，今天決賽時飆出3分22.85秒，再次打破預賽時的大會紀錄，賽後選手與教練欣喜若狂的擁抱。

教練林漢森教練表示，昨天預賽前，楊子慶的腰部已疼痛不適，讓他十分擔心選手表現與心情會受到影響，透過台南市運動傷害防護團的隨隊照護，讓子慶安心參賽，成功在預賽及決賽中繳出漂亮的成績單。

另「勁量小子」新化高工魏浩倫昨200公尺準決賽，跑出21.28秒突破個人最佳紀錄，今日決賽時再以21.24秒勇奪金牌，拿下100及200公尺雙料冠軍。他期許自己，明年能再繳出更漂亮的成績單，作為自己高三的畢業禮物。