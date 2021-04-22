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全中運羽球／大同包高女雙金 雄中個人賽成大贏家

聯合報 / 記者曾思儒／雲林即時報導
北市大同黃瀞平逆轉完成高女單打連霸。圖／運促會提供
北市大同黃瀞平逆轉完成高女單打連霸。圖／運促會提供

110年雲林全中運今天結束所有賽程，大同高中女將黃瀞平包辦女團和女單兩面金牌，其中女單更是演出3局逆轉勝，衛冕成功，高雄中學女雙組合宋奕萱／許尹鏸也在「雄中內戰」擊敗隊友洪妤恩／洪妡恩，完成女雙連霸。

北市大同和雄中在高女戰場戶別苗頭，去年雄中在女團阻斷大同連霸，今年大同馬上報仇要回后座；今天兩場女單獎牌戰，同樣都上演大同出戰雄中戲碼，結果也都由大同勝出，黃瀞平金牌戰3局逆轉雄中黃宥薰，簡綵琳則是擊敗雄中涂家瑋，為大同再進帳兩面獎牌。

大同教練林峻永提到，今年就是鎖定女團和黃瀞平的女單兩塊金牌，結果也達成設定，女雙吳孟真／賴子彧和簡綵琳的銅牌成績是錦上添花，整體表現有達到目標。

雄中在女雙扳回一城，宋奕萱／許尹鏸和洪妤恩／洪妡恩「金包銀」，且男單也是雄中天下，郭冠麟和陳培元在金牌戰會師，去年第6名的郭冠麟以直落二擊敗隊友陳培元，為雄中打下另面金牌，總計雄中羽球隊今年全中運共進帳2金4銀1銅。

高男團金牌由北市百齡高中完成衛冕，台中西苑高中和雄中分別獲得銀牌和銅牌；男雙由西苑邱相榤／廖晁邦擊敗百齡張凱翔／曾秉強，為西苑打下今年全中運羽球場唯一金牌。

全中運 羽球

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