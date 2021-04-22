110雲林全中運閉幕 地主隊狂掃22金23銀26銅

110全中運4月17日至22日舉辦為期6天賽事，今天進入尾聲，教育部體育署副署長洪志昌下午出席閉幕式，宣布今年競賽總成績，有28項60人次破大會紀錄、20項61人次創大會紀錄，有3項7人次破全國紀錄，其中雲林縣地主隊有3項3人次破大會紀錄，奪下22金23銀26銅。

全中運大會會旗緩緩降下，宣告110全中運完美落幕。雲林縣長張麗善將會旗交予副署長洪志昌，並由111年主辦單位花蓮縣政府接棒，縣長徐榛蔚代表接下象徵傳承全中運精采、卓越與輝煌的會旗，大力揮舞宣示。

致詞前張麗善一度哽咽，她感性地向執行委員會、所有工作人員及表演團體道謝，展現「一個人走可以走很快，一群人走可以走很遠」的團隊精神，合力將全中運辦的有聲有色。

張麗善說，雲林縣著實發揮地主隊精神，今年比去年再多8面金牌，共穿22金戴23銀披26銅，其中木球項目就囊括10金，可見選手們都卯足全力，努力在賽場上發光發亮。

麥寮高中田徑甜心楊睿萱，一連在個人及團體項目摘4金，她個人參加高女組400公尺更打破29年大會紀錄；另斗六高中跳高男將張騰仁挑戰成功2公尺18，破大會18年紀錄，為自己最後一年參加全中運留下不凡回憶。

高中三年級的楊睿萱，今年初透過留學顧問協助，和美國華盛頓州立大學簽約，畢業後將以四年獎學金赴美深造。張騰仁今年6月也將高中畢業，此次是最後一次參加全中運，他說，上場前他只想著「好好享受比賽」，反而能零壓力、發揮全部實力。