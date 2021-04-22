運動員212人注射疫苗 棒球6搶1大名單最快5月接種

我國運動員從上月底開放注射疫苗後，截至目前為止已經有212位選手與代表隊隊職員完成注射，體育署競技運動組組長藍坤田表示，接下來將陸續登場的6搶1棒球賽、奧運女籃3對3資格賽和亞洲盃男籃賽，目前也都在調查選手與代表隊成員注射意願，其中6搶1代表隊最快5月注射疫苗。

為了讓我國選手能安心爭取奧運資格，我國選手從上月就陸續進行疫苗接種，包括已經在國外奮戰的「舉重女神」郭婞淳、「夜市球王」曾俊欣等人都在出國前就已經完成注射，以確保選手的安全。

而藍坤田在今天就透露，目前已經有212位選手和代表團隊職員完成疫苗接種，接下來幾個月陸續登場的國際賽事，包括6月在國內舉行的6搶1棒球賽、5月底至6月初在歐洲舉行的奧運女籃3對3資格賽和6月在菲律賓登場的亞洲盃男籃資格賽，目前都在進行施打意願的調查。

藍坤田透露，目前6搶1的情蒐人員已有12人完成接種，而6搶1球員大名單共有63人、教練團10人，亞洲盃男籃賽預計20人內，女籃3對3資格賽則為4到6人可能進行接種，「我們目前仍在等待協會繳交名單，希望在疫苗還充足的情況下，盡快完成接種。」