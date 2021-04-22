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全中運／33金20銀23銅 南投總金牌數擠進全國第六

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
水里商工榮獲高男划船、高女輕艇總錦標第一名、高男輕艇、高女划船第二名，表現亮眼。圖／南投縣政府提供
水里商工榮獲高男划船、高女輕艇總錦標第一名、高男輕艇、高女划船第二名，表現亮眼。圖／南投縣政府提供

全國中等學校運動會今天閉幕，南投縣代表隊勇奪33金20銀23銅，刷新全中運24金紀錄，寫下南投縣體育史的新里程碑。總金牌數排名全國第六名，南投縣長林明溱得知好消息，特別感謝代表隊將士用命，為南投縣再創佳績。

南投縣教育處表示，這次全中運6天賽程，總共榮獲33金20銀23銅佳績，尤以旭光高中榮獲高女、國男、國女空手道總錦標第一名、高男空手道第三名；水里商工榮獲高男划船、高女輕艇總錦標第一名、高男輕艇、高女划船第二名，水里國中榮獲國女划船總錦標第一名、國男划船第二名，草屯國中榮獲國女角力總錦標第一名最亮眼，划船、輕艇項目本縣共拿下12金，更是本年成績突破重要關鍵。

為推動划船、輕艇項目發展，縣府已爭取新建日月潭水上運動訓練中心，期盼未來對划船、輕艇訓練提供更優質訓練環境，讓划船及輕艇成為全國訓練基地重中之重，成績再創顛峰。

田徑項目草屯商工男子撐竿跳王映凱，以5公尺06打破大會紀錄，草屯商工林瑄倪以3公尺75榮獲金牌，草屯商工榮獲高男、高女撐竿跳高雙料金牌，傳承草屯商工撐竿跳高霸業使命及再延續草屯撐竿跳高搖籃美譽。

旭光高中空手道館去年落成啟用，提供選手更好更優質訓練環境，果然成績優異，奪下11金8銀9銅最佳成績。

南投縣長林明溱重視基層選手的培訓與學校體育的發展，任內積極爭取經費，提升各項運動軟硬體設施，選手也不負所托，展現亮麗成績。林明溱表示，縣府會持續努力運動向下扎根，培育更多有體育天份或專長南投子弟，展現南投縣體育運動實力。

全中運南投縣代表隊表現亮眼，拿下33金20銀23銅好成績。圖／南投縣政府提供
全中運南投縣代表隊表現亮眼，拿下33金20銀23銅好成績。圖／南投縣政府提供
旭光高中空手道選手，共拿下11金8銀9銅最佳成績。圖／南投縣政府提供
旭光高中空手道選手，共拿下11金8銀9銅最佳成績。圖／南投縣政府提供

全中運 田徑

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