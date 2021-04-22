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全中運田徑／第九道黑馬！宜蘭小將精算摘金

聯合報 / 記者曾思儒／雲林即時報導
張博雅（左）以24秒55摘下高女200公尺金牌。圖／運促會提供
張博雅（左）以24秒55摘下高女200公尺金牌。圖／運促會提供

110年全中運今天進行最終日賽程，國女200公尺上演「第9道驚奇」，宜蘭縣羅東國中小將蕭宇倢從最外道竄出，以24秒39力退第5道的中市沙鹿國中衛冕軍楊玫玫，戲劇性拿下今年全中運個人第一面金牌。

看著哥哥跑步，對田徑也燃起興趣的蕭宇倢透露，決賽排在第9道是刻意的選擇，「看不到內道，自己比較不會緊張。」她笑說，之前全國中學錦標賽也曾經跑最外道，當時就有不錯效果，這次在教練精算下如願在決賽排到第9道，不但力退強敵，還創下個人最佳成績。

挑戰連霸失利的楊玫玫以24秒66奪銀，北市大同高中柳辰諭以25秒02收穫銅牌；高女200公尺則由100公尺也摘金的花蓮高農張博雅以24秒55摘下，彰化縣員林農工張秝羚以24秒93居銀，花蓮體中劉立琳以25秒20拿下銅牌。

國女400公尺跨欄也出現驚奇成績，台南市金城國中小將易柏安以1分00秒74的破大會成績摘金，且比起一個月前的青年盃成績進步將近3秒。

易柏安上個月在青年盃跑出生涯最佳的1分03秒18，今天成績一舉推進，還打破偶像楊睿萱的1分01秒51的大會紀錄，自己都喊超乎預期。

「本來想破個人最佳就好，覺得61秒還太遠，看到成績當下嚇到，很驚喜，開心！」她要說自己容易想太多，教練不但開導增加信心，「放鬆去跨，結果就破大會了！」

易柏安以同項目的雲林麥寮高中兩位女將楊睿萱和林美秀為目標，她讚兩位學姊文武雙全，期許自己課業也要加油，秒數也繼續突破，朝60秒大關內前進。

全中運 田徑

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