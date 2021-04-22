桌球／林昀儒稱打球為防近視 鄭怡靜吐槽是行銷手法

台灣桌球一哥林昀儒與桌球一姐鄭怡靜組成「黃金混雙」，排名高居世界第一，林昀儒今天透露，小時候為了防止近視，才開始打桌球，遭一旁戴著眼鏡的鄭怡靜吐槽是行銷手法。

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鄭怡靜與林昀儒今年3月連兩站WTT卡達混雙賽事都奪冠，目前排名世界第一，今天出席活動時，分享當初接觸桌球的緣由，林昀儒透露，小時候打桌球是為了要防止近視，「大家都這麼說」。

不過，身為搭檔的鄭怡靜卻戴著眼鏡，她忍不住當場吐槽，是行銷手法，但她隨後也認真地說，桌球讓她增強肌力和抵抗力，並結交到好朋友，「像我就結交一位黃金搭檔（林昀儒）」。

鄭怡靜、林昀儒訪談中兩人一搭一唱，展現好交情，平時除了練球外，也會相約吃美食，鄭怡靜透露，林昀儒常常會傳美食連結給她。

為備戰東京奧運，兩人接下來將在宜蘭抓緊時間訓練，鄭怡靜表示，希望能繼續培養默契，並將戰術演練地更熟練。