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全中運田徑／補上去年空白 魏浩倫包短跑雙金

聯合報 / 記者曾思儒／雲林即時報導
魏浩倫摘下高男200公尺金牌，完成100、200公尺雙金通包的目標。記者曾思儒／攝影
魏浩倫摘下高男200公尺金牌，完成100、200公尺雙金通包的目標。記者曾思儒／攝影

去年因車禍缺席升上高中的第一場全中運，台南市新化高工短跑好手魏浩倫今年終於迎接遲來的全中運高男組賽場，100公尺先摘金的他今天也跑出200公尺金牌，雙金在手稍稍彌補去年缺席的遺憾。

魏浩倫國中就有「最快國中生」稱號，去年全中運挑戰高男組卻「雷聲大雨點小」，賽前的車禍意外讓他忍痛缺席。

今年他先在100公尺決賽以10秒61摘金，今天全中運最終日再飆出21秒24的成績，帶回200公尺高男金牌，教頭胡文瑜說：「這是遲來的金牌，傷後回來，不容易。」

胡文瑜提到，愛將對訓練很投入，態度也對其他隊友有正向幫助，「其他人成績也上來了，之後要挑戰U18的紀錄，有機會！」

魏浩倫今年全中運的100公尺和200公尺都跑出個人最佳成績，同樣是短跑出身的胡文瑜笑說：「已經比教練快了。」

遲來的兩金在手，魏浩倫坦言心情輕鬆不少，「港都盃和青年盃，成績有慢慢上來，本來想挑戰大會紀錄。」200公尺大會紀錄是全國紀錄保持人「最速男」楊俊瀚締造的21秒09，100公尺大會紀錄同樣是楊俊瀚跑出的10秒36。

魏浩倫承認，去年意外錯過全中運，多少有些遺憾，但也要往前看，期許自己繼續調整到更好狀態。

全中運 楊俊瀚

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