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足球／豪門創始隊伍紛抽腿 超級聯賽仍堅稱沒玩完

中央社 / 巴黎21日綜合外電報導
歐洲足球另創門戶的超級聯賽，12支創始球隊有10隊宣布退出，但籌畫者仍堅稱超級聯賽「還沒玩完」。 法新社
歐洲足球另創門戶的超級聯賽，12支創始球隊有10隊宣布退出，但籌畫者仍堅稱超級聯賽「還沒玩完」。 法新社

12支歐洲職業足壇豪門3天前大張旗鼓宣布另立門戶籌組「超級聯賽」，但在各方排山倒海壓力與譴責下，如今12支創始球隊有10隊宣布退出，但籌畫者仍堅稱超級聯賽「還沒玩完」。

在18日晚間宣布另起爐灶後，超級聯賽創始各隊連日來面臨歐洲足球總會（UEFA）、各國官員與球迷強大譴責聲浪後，包括英超曼城、曼聯、利物浦、切爾西、兵工廠、熱刺等6名門昨天宣布退出超級聯賽。

英超6強抽腿後，義甲的國際米蘭、AC米蘭、西甲的馬競等創始隊也宣布退出，義甲的尤文圖斯表示，超級聯賽「已沒搞頭」。

法新社報導，一手策畫歐洲超級聯賽（EuropeanSuper League）的皇馬隊主席培瑞斯（Florentino　Perez）無畏創始球隊紛打退堂鼓，堅稱超級聯賽「還沒玩完」，只不過是「待命中」。

培瑞斯接受西班牙的電台訪問時說：「（超級聯賽）計畫仍在待命中，也依然存在，只不過一大半的人已跳車，過去24小時他們聽各方抨擊也聽累了，才都說不想再搞下去了。」

當被問到超級聯賽胎死腹中的說法是否有誤時，培瑞斯答「當然有誤」；超級聯賽籌辦單位也表明，正在研究調整的方法，還堅稱歐洲足壇的現狀必須改變。

培瑞斯說：「UEFA搞得一副好像我們投下原子彈，球迷、政治人物、各球會的反應像是協調好般，好像我們會葬送職業足球運動，但我們在做的卻是拯救足球啊。」目前另一創始隊的西甲豪門巴塞隆納態度未明，還在思考下一步。

10支豪門退出後，超級聯賽等同破滅且前景未明，而UEFA執委會23日的會議還將討論是否對12支「政變」球隊開鍘。

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