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全中運田徑／最強國中生！黃潮鴻再破標槍紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／雲林即時報導
黃朝鴻突破個人成績，也改寫全中運國男標槍大會紀錄。 記者曾思儒／攝影
黃朝鴻突破個人成績，也改寫全中運國男標槍大會紀錄。 記者曾思儒／攝影

上個月剛在青年盃擲出破70公尺的標槍佳績，新北光榮國中小將黃潮鴻，今天全中運最終日再突破自己，他第2擲丟出71公尺09成績，除改寫自己青年盃的最佳成績70公尺54，也一舉改寫全中運國男標槍改制為700公克後的大會紀錄。

黃朝鴻和知名歌手蕭敬騰有一段緣，他6歲時，開樂器行的阿嬤為了籌錢讓他上小學，變賣所有樂器，當時蕭敬騰直接花36萬包下所有樂器；黃朝鴻有了學費，更在田徑場發光，上月青年盃特別感謝「老蕭」，場外的插曲被報導後，連蕭敬騰都喊感動。

和過去的蕭敬騰同樣走「省話」路線的黃朝鴻說，新聞出來後生活沒特別變化，自己也專注在場上訓練，今天能突破個人最佳成績「很開心」。

他前3擲依序是67公尺90、71公尺09和67公尺66，每一擲都改寫花蓮豐濱國中陳嘉緯5年前締造的大會紀錄65公尺80；光榮國中教練黃婉婷指出，愛將後3擲太想再破個人成績，動作沒做好，才都以失敗作收，不過黃朝鴻今年才國二，前途無可限量。

高雄市大灣國中黃周哲愷以66公尺10居銀，屏東縣崇文國中陳品勝以63公尺01摘下銅牌。

全中運 田徑

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