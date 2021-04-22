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全中運田徑／捍衛主場 麥寮三姝包辦頒獎台

聯合報 / 記者曾思儒／雲林即時報導
麥寮高中女將包辦高女400公尺跨欄所有獎牌。記者曾思儒／攝影
麥寮高中女將包辦高女400公尺跨欄所有獎牌。記者曾思儒／攝影

雲林上一次舉辦全中運，今年參賽選手都還沒出生，今天110年全中運賽程最終日地主隊在田徑場「捍衛主場」，尤其麥寮高中女將，除包辦高女400公尺跨欄的金、銀、銅牌，壓軸的1600公尺接力也以破隊史最佳的成績摘金，開心再登頒獎台。

擔任開幕典禮聖火手的麥寮高三女將楊睿萱，3天前以54秒33打破高懸29年的高女400公尺大會紀錄奪金，今天再以59秒42摘下400公尺跨欄金牌，加上400公尺接力、1600公尺接力麥寮也囊括金牌，大學赴美就讀前帶著4金從全中運賽場「畢業」。

楊睿萱的老隊友林美秀，今天400公尺跨欄也以59秒80摘銀，加上高二的黎家均以1分03秒25摘下銅牌，完成400公尺跨欄的頒獎台「制霸」。

大學將進入國體大的林美秀笑說，在雲林比最後一年全中運，特別有動力，儘管400公尺的表現不滿意，但今天破了個人400公尺跨欄最佳成績，1600公尺接力也突破隊史最佳，總算突破先前的撞牆期。

林美秀透露，先前遇到小低潮，透過看自己過去破最佳的影片找回感覺，「回想這6年，印象最深刻的就是國三和高三的400公尺跨欄都包辦前三，很開心！」帶著2金2銀畢業，她笑說是完美的全中運結尾，也祝福要往美國發展的楊睿萱勇敢追夢。

高二的黎家均透露，賽前就有設定，希望包辦400公尺跨欄頒獎台，今天前半段雖沒跑好，「但一直想要拚回來，要前三名！」楊睿萱和林美秀即將畢業，她喊話期許自己成績再進步，接下學姊棒子。

雲林麥寮高中在壓軸的1600公尺接力為地主留下金牌。記者曾思儒／攝影
雲林麥寮高中在壓軸的1600公尺接力為地主留下金牌。記者曾思儒／攝影
雲林麥寮高中在壓軸的1600公尺接力為地主留下金牌。記者曾思儒／攝影
雲林麥寮高中在壓軸的1600公尺接力為地主留下金牌。記者曾思儒／攝影

全中運 田徑 聖火

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