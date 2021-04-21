全中運台南亮眼 李恩昀舉重破全國青少女紀錄

全中運明天閉幕，台南市代表隊再傳捷報，今天總計獲得27金32銀4銅，金牌數已超越上屆全中運紀錄。其中白河商工李恩昀在舉重64級打破紀錄，奪得冠軍；南英商工吳雨宸氣摘下3面金牌；沙崙國中吳亮昀也橫掃3面仰式金牌；金城國中李珮萱搶下1面金牌，成績亮麗。

台南市體育處表示，白河商工李恩昀國中時就讀東原國中，兩年前全中運時便奪下金牌，去年升上高中，但參加全中運時因身體狀況不佳，獲得第4名，今年捲土重來。

賽前，教練曾上源瞭解該量級選手實力伯仲之間，且決賽多半在晚間進行，為了讓選手適應比賽時間，特別調整平時訓練時間，讓選手的生理習慣在晚間比賽，今年賽程進行直至晚間8點，不少選手因體力消耗，不斷下修試舉重量。

李恩昀比賽時，在抓舉成績僅排名第3，直到擅長的挺舉項目在第2次試舉時，便以98公斤一口氣將大會紀錄推進5公斤 (原紀錄93公斤)，全國青少女紀錄被推進1公斤，賽後與教練相擁而泣，她感謝教練平時指導與訓練，才能重返金牌榮耀。

台南市在游泳的競賽項目表現也可圈可點，沙崙國中吳亮昀參加國男組50公尺、100公尺仰式及200公尺仰式項目橫掃3面金牌，其中50公尺仰式以27.07秒破大會紀錄。

教育局長鄭新輝表示，吳亮昀去年全中運即在3個仰式項目獲得銀牌，今年全中運如願超越自我。另外，南英商工吳雨宸參加高女組100公尺蝶式、200公尺混合式、100公尺蛙式也全數奪金，200公尺混合式更達成2連霸的目標。

明天尚有田徑1600公尺接力決賽及200公尺決賽，金城國中田徑隊及新化高工魏浩倫將全力拼戰最後奪牌機會，台南市體育處歡迎市民一起為台南小將加油。