體操／拚一回奧運夢 排灣族戰士難捨子弟兵

排灣族體操好手游朝偉，兩年前在體操世錦賽和中華男子體操隊一起拿下東京奧運4張資格，原本他已返回台東任教，但想一圓已故教練董恆毅的奧運夢，去年他重返國訓中心訓練，不過今天全中運體操賽程最終日捨不得子弟兵，最終選擇告假，奔到雲林重拾教練身分。

「今天請假來，人雖然在國訓，但心還是糾結在這，乾脆來看」。掛台東高中領隊兼教練的游朝偉，現階段雖專注在個人狀態和技術調整，仍掛心著子弟兵，今天看到學生一個個站上頒獎台，單項決賽收穫吊環金牌在內的1金1銀4銅，讓他成就感十足，不忘拿起手機補捉珍貴時刻。

中華男子體操隊的東奧4張名額，「鞍馬王子」李智凱和唐嘉鴻是保障名額，另透過兩次決選評比出另外2外成員；已經結束的第一次選拔賽，游朝偉全能排名第6位，他自評狀態還沒調整好，接續的第2次決選抱持平常因，「將著重的表現出來，就拚拚看，下面的選手也一直在進步。」

27歲的排灣族戰士，身上有大大小小因體操累積的傷勢，腰背還曾有著6根鋼釘及兩支移動式鐵絲，他淡淡說自己的競技選手生涯已經快到終點，但除想一圓奧運夢，也想幫助中華體操隊持續前進，「現在也不用多說什麼，就是以身作則，做給年輕選手看。」