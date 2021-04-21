全中運體操／最強國中生升高中 4金在手不滿足

去年橫掃全中運國男組7面個人金牌，體操小將莊佳龍升上新北三重高中仍是金牌保證，連同今天單項決賽的3面金牌在內，全中運高男組初體驗收下4金1銀，仍是體操場大贏家，不過進入國訓中心的他不自滿，喊說仍要繼續加油。

莊佳龍去年成為全中運首位「7金王」，升上高中，他笑說首要目標是鎖定全能金牌，如願到手後單項決賽就盡力拚，「第一年比高中組，要拿金牌有點困難，對手變多了。」

今天的單項決賽，他先在鞍馬奪金，最後兩項的雙槓和單槓也囊括金牌，加上吊環銀牌和昨天到手的全能金牌，和三重體操隊的東京奧運國手學姊丁華恬同是5面獎牌在手。

進入國訓中心訓練的莊佳龍提到，現在訓練量更大，動作也學得更多，只是全中運並沒完全表現出來，只先「求穩」，且平時看「鞍馬王子」李智凱等學長訓練，讓他明白還有很多不足，「應該再多練一點，跟上他們！」

110年雲林全中運今天結束所有競技體操賽程，壓軸的單項決賽除莊佳龍進帳3金，台東高中康智凱獲得吊環金牌，宜蘭縣羅東高商邱敏翰獲得地板金牌，跳馬金牌由北市大同高中蔡宗穎帶走。