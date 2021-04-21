快訊

假公務員騙倒高官！NCC副主委遭詐騙 捧358萬現金「面交」

原領先台積電的英特爾為何被超車？施振榮點出這原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運體操／平衡木創空前紀錄 丁華恬開心畢業

聯合報 / 記者曾思儒／雲林即時報導
丁華恬的全中運告別戰收穫4金1銅。記者曾思儒／攝影
丁華恬的全中運告別戰收穫4金1銅。記者曾思儒／攝影

3個月後將出征東京奧運，新北三重高中體操名將丁華恬今天先在110年雲林全中運小試身手，總計全中運「畢業戰」斬獲4金1銅的「恬恬」，平衡木單項決賽更獲得14.267分的史上最高分，豎立起「丁華恬障礙」。

平衡木原本就是「恬恬」強項，東京奧運也以擠身決賽為目標，過去全中運就曾獲得超過14分的高分，高三最終戰再突破自己，她笑說當下並不清楚成績，得知數字後忍不住小小歡呼，為自己慶祝。

先前右手肘肌肉發炎的恬恬說：「本來以為今天會做不完，很久沒高強度又緊湊的下場，比到第二天就很累了。」她還透露，賽前練習做太急，狀況不到最佳，不過賽前還有些時間調整，「最後一場全中運，還是想要完美的ending，今天表現很滿意！」

昨天先摘下高女全能金牌的丁華恬，今天單項決賽也收穫滿滿，除了平衡木以近乎完美的表現拿下高分奪金，地板和高低槓也摘下金牌，若不是跳馬「只」進帳銅牌，就可以完成個人項目的金牌「制霸」。

丁華恬教頭蔡恆政提到，愛將帶著肘傷出賽，昨天全能雖摘金但整體表現沒有太好，今天表現是超乎預期，「恬恬今天回來了！調整得不錯，緊張下還能調回來，厲害！」

受新冠肺炎疫情影響，丁華恬出征東京前沒有出國計畫，目前預計下月的全大運「破格」下場，成績不列入評比，但透過大舞台增加實戰經驗，為奧運處女秀累積更多本錢。

全中運

延伸閱讀

全中運拳擊／空手道打底 王采薇拳擊場發光

全中運南市屢破大會紀錄 楊偉達舉重最亮眼

全中運游泳／奪2金1銀 鄭佴智「泳」兼備

全中運射箭／棄奧運培訓 蘇于洋「金」滿意

相關新聞

全中運拳擊／空手道打底 王采薇拳擊場發光

爸爸是空手道教練，新北鶯歌國中女將王采薇卻喜歡上拳擊不用「點到為止」的成就感，國一開始接受正規訓練，今天在110年雲林全...

足球／超級聯賽瓦解 豪門中誰是猶大？

這幾天「歐洲超級聯賽」成立，一度來勢洶洶彷彿要取代歐冠，為足壇投下了震撼彈。沒想到一夕間英超六強倒戈，紛紛宣布退出，剩下...

全中運體操／平衡木創空前紀錄 丁華恬開心畢業

3個月後將出征東京奧運，新北三重高中體操名將丁華恬今天先在110年雲林全中運小試身手，總計全中運「畢業戰」斬獲4金1銅的...

疫情延燒 東奧田徑測試賽擬拒兩萬觀眾進場

日媒報導，原訂5月9 日在日本東京國立競技場舉行的東京奧運田徑測試賽，定位為綜合防疫措施試驗場，有意開放約兩萬名觀眾進場...

焦點人物／禹臻：我不是女神，但我努力為自己帶來更多自信！

2020 年底，運動筆記做了年度大賞的照片票選活動，其中筆記女神的第六名由跑友曾禹臻獲得，小編特地致電向禹臻做了簡單的短訪，除了對獲得筆記女神的稱號感到驚訝外，她也跟我們分享了她投入運動的經過，就讓我

打退堂鼓！英超六大豪門反悔 宣布退出歐超聯

英國、義大利和西班牙共計12間足球豪門球隊日前正式宣布成立「歐洲超級聯賽」（European Super League）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。