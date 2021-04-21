全中運體操／平衡木創空前紀錄 丁華恬開心畢業

3個月後將出征東京奧運，新北三重高中體操名將丁華恬今天先在110年雲林全中運小試身手，總計全中運「畢業戰」斬獲4金1銅的「恬恬」，平衡木單項決賽更獲得14.267分的史上最高分，豎立起「丁華恬障礙」。

平衡木原本就是「恬恬」強項，東京奧運也以擠身決賽為目標，過去全中運就曾獲得超過14分的高分，高三最終戰再突破自己，她笑說當下並不清楚成績，得知數字後忍不住小小歡呼，為自己慶祝。

先前右手肘肌肉發炎的恬恬說：「本來以為今天會做不完，很久沒高強度又緊湊的下場，比到第二天就很累了。」她還透露，賽前練習做太急，狀況不到最佳，不過賽前還有些時間調整，「最後一場全中運，還是想要完美的ending，今天表現很滿意！」

昨天先摘下高女全能金牌的丁華恬，今天單項決賽也收穫滿滿，除了平衡木以近乎完美的表現拿下高分奪金，地板和高低槓也摘下金牌，若不是跳馬「只」進帳銅牌，就可以完成個人項目的金牌「制霸」。

丁華恬教頭蔡恆政提到，愛將帶著肘傷出賽，昨天全能雖摘金但整體表現沒有太好，今天表現是超乎預期，「恬恬今天回來了！調整得不錯，緊張下還能調回來，厲害！」

受新冠肺炎疫情影響，丁華恬出征東京前沒有出國計畫，目前預計下月的全大運「破格」下場，成績不列入評比，但透過大舞台增加實戰經驗，為奧運處女秀累積更多本錢。