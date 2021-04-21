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全中運拳擊／空手道打底 王采薇拳擊場發光
爸爸是空手道教練，新北鶯歌國中女將王采薇卻喜歡上拳擊不用「點到為止」的成就感，國一開始接受正規訓練，今天在110年雲林全中運摘下國女組50公斤級金牌，拳擊路再進一步。
王采薇從小就在耳濡目染下接觸空手道，還練過散打，但她認為空手道講求點到為止的特性不夠痛快，「拳擊能打到對手，更有成就感！」她轉練拳擊，父母也支持，去年國二就帶回一面全中運銀牌，今年獎牌成色更升級，今天決賽擊敗北市士林國中對手鄭琬諠，打下鶯歌國女組第2面金牌。
鶯歌教頭曾自強透露，王采薇一度想放棄拳擊路，「她功課不錯，之前說不想打，想出國念書，我和她說打拳也可以出國讀書啊。」且鶯歌出了世錦賽奪金的東京奧運國手林郁婷，成為學弟、妹們的榜樣，曾和林郁婷學習技術的王采薇說：「也想和她（林郁婷）打得那麼好，打到國際賽！」
曾自強提到，王采薇有空手道和散打的底子，拳擊技術雖不同，仍屬接觸性運動，子弟兵仍有一定優勢，期待她升上高中繼續進化，找到拳擊場上的成就感。
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