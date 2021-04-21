疫情延燒 東奧田徑測試賽擬拒兩萬觀眾進場

日媒報導，原訂5月9 日在日本東京國立競技場舉行的東京奧運田徑測試賽，定位為綜合防疫措施試驗場，有意開放約兩萬名觀眾進場；但如今東京疫情延燒，擬轉變為不開放觀眾入場。

日本共同社報導，多名東京奧運相關人士20日透露，有關原訂5月9日在國立競技場舉行的東京奧運田徑測試賽，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情惡化影響，東奧暨帕運組織委員會基本上決定改為無觀眾方式舉行。

組織委員會將此次大賽定位為綜合防疫措施試驗場，原本計畫讓約兩萬名觀眾入場。然而，東京都等地因疫情嚴峻，已從本月12日起適用「防止蔓延等重點措施」，因此大方向將朝不開放觀眾入場來舉辦，並已告知相關機構。

測試賽假想正式比賽，分為白天和傍晚以後時段舉行。據了解，日本國內的一線選手計畫出場，海外部分頂尖選手也表示有意參賽。

原訂本月舉行的東京奧運跳水測試賽將延到5月，其他測試賽也將延到5月或6月，疫情蔓延的影響正在擴散。