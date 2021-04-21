快訊

過失致死刑責太低？政院擬通過「李義祥條款」：最重判10年

超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

疫情延燒 東奧田徑測試賽擬拒兩萬觀眾進場

中央社 / 東京21日綜合外電報導
原訂5月9 日在日本東京國立競技場舉行的東京奧運田徑測試賽，因東京疫情延燒，擬轉變為不開放觀眾入場。 美聯社
原訂5月9 日在日本東京國立競技場舉行的東京奧運田徑測試賽，因東京疫情延燒，擬轉變為不開放觀眾入場。 美聯社

日媒報導，原訂5月9 日在日本東京國立競技場舉行的東京奧運田徑測試賽，定位為綜合防疫措施試驗場，有意開放約兩萬名觀眾進場；但如今東京疫情延燒，擬轉變為不開放觀眾入場。

日本共同社報導，多名東京奧運相關人士20日透露，有關原訂5月9日在國立競技場舉行的東京奧運田徑測試賽，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情惡化影響，東奧暨帕運組織委員會基本上決定改為無觀眾方式舉行。

組織委員會將此次大賽定位為綜合防疫措施試驗場，原本計畫讓約兩萬名觀眾入場。然而，東京都等地因疫情嚴峻，已從本月12日起適用「防止蔓延等重點措施」，因此大方向將朝不開放觀眾入場來舉辦，並已告知相關機構。

測試賽假想正式比賽，分為白天和傍晚以後時段舉行。據了解，日本國內的一線選手計畫出場，海外部分頂尖選手也表示有意參賽。

原訂本月舉行的東京奧運跳水測試賽將延到5月，其他測試賽也將延到5月或6月，疫情蔓延的影響正在擴散。

田徑 帕運

延伸閱讀

國家級田徑教練帶女選手摩鐵嘿咻 賠25萬獲緩刑定讞！

東京、大阪將宣布進入緊急狀態 新冠疫情再燒日股跌

舉重／亞錦賽3金 陳玟卉拚東奧

全中運田徑／破29年400公尺大會紀錄 楊睿萱要旅外

相關新聞

足球／超級聯賽瓦解 豪門中誰是猶大？

這幾天「歐洲超級聯賽」成立，一度來勢洶洶彷彿要取代歐冠，為足壇投下了震撼彈。沒想到一夕間英超六強倒戈，紛紛宣布退出，剩下...

疫情延燒 東奧田徑測試賽擬拒兩萬觀眾進場

日媒報導，原訂5月9 日在日本東京國立競技場舉行的東京奧運田徑測試賽，定位為綜合防疫措施試驗場，有意開放約兩萬名觀眾進場...

焦點人物／禹臻：我不是女神，但我努力為自己帶來更多自信！

2020 年底，運動筆記做了年度大賞的照片票選活動，其中筆記女神的第六名由跑友曾禹臻獲得，小編特地致電向禹臻做了簡單的短訪，除了對獲得筆記女神的稱號感到驚訝外，她也跟我們分享了她投入運動的經過，就讓我

打退堂鼓！英超六大豪門反悔 宣布退出歐超聯

英國、義大利和西班牙共計12間足球豪門球隊日前正式宣布成立「歐洲超級聯賽」（European Super League）...

全中運游泳／奪2金1銀 鄭佴智「泳」兼備

去年全中運橫掃國男組6面金牌，台灣、澳洲混血泳將鄭佴升上高中後選擇就讀西松高中普通班，成為泳隊唯一非體育班選手，他笑說還...

全中運射箭／棄奧運培訓 蘇于洋「金」滿意

去年決定放棄東京奧運培訓資格，新北三民高中射箭好手蘇于洋將重心放在全中運，最終不但順利射下男團金牌，今年更挺過「換血期」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。