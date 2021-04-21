焦點人物／禹臻：我不是女神，但我努力為自己帶來更多自信！

2020 年底，運動筆記做了年度大賞的照片票選活動，其中筆記女神的第六名由跑友曾禹臻獲得，小編特地致電向禹臻做了簡單的短訪，除了對獲得筆記女神的稱號感到驚訝外，她也跟我們分享了她投入運動的經過，就讓我們來聽聽屬於禹臻與運動相遇相知的故事。

兩輪 x 兩腿 x 兩個運動大坑

「最早開始接觸到的運動是單車，那時候看到朋友在騎，就也跟著騎，從此就愛上了騎車。」跟著朋友一起愛上騎單車的禹臻，也會去健身房鍛鍊，就在一次機緣下，健身房的教練推薦有在騎車的禹臻可以試著去參加路跑，適逢禹臻人生較不順遂的時期，就想著試試無仿，跟著朋友相約參加了斗六的地方型路跑賽事，一跑成主顧，自此又多了一個有興趣的運動項目。

原本是單車族的禹臻，接受健身教練的建議也入了跑步的大坑（圖片來源：禹臻）

因為工作到比較晚的緣故，禹臻是個晨跑型跑者，選擇在早上 5:00~6:30 的時間去跑步，剛開始的時候會覺得有些疲憊，但習慣之後反而覺得這樣整天工作更有精神，效率自然也變得更好，假日則會安排一次長距離的練習或騎一整天的腳踏車。

平日早晨跑步，假日騎車是禹臻的運動生活方式（圖片來源：禹臻）

負面 x 失眠 x 低潮期

相信對於每個愛運動的人來說都能理解，運動有個很大的魔力，就是你有多投入，很可能會產生相應的期待，當這些期待不能獲得等價的成果，負面的情緒往往會動搖原本的初心，又騎車又跑步的禹臻也進入了這樣的負面漩渦。「那時候就把自己逼得很緊，覺得自己怎麼那麼差，沒做到的時候就會很自責，怎麼沒有跑到預期的時間、怎麼沒有跑到預期的距離，因為跑步有看錶的習慣，結果睡覺的時候要轉鬧鐘突然也變成一件有壓力的事，開始出現失眠的狀況，睡不好，不開心，還去看了醫生。」除了因追求運動成績導致的壓力，原本生活上的負擔以及運動伴隨身體上的傷害，同樣侵蝕著禹臻的心，那陣子的她，變得很不快樂，即便是做著自己最喜歡的事，卻變得不再快樂，還因此產生失眠的情形，必須求助心理治療的專業協助，但禹臻的狀況並沒有顯著的變好，只是依賴著藥物帶來的昏昏沈沈。

太多的負面情緒與累積在心裡的壓力，失眠、不安、焦慮找上了禹臻（圖片來源：禹臻）

轉彎 x 轉念 x 心境轉換

2020 年疫情爆發，很多人的生活方式產生質變，同樣也改變了禹臻的生活節奏，但卻是帶來好的配速，因為疫情取消很多賽事，讓禹臻重新檢視自己當初愛上運動的心，不把自己逼得太緊、不設定每次跑的距離、不一定每天都跑，心情反倒因此變得更加愉快。用以賽代訓的方式，抓幾個想參加的重點賽事，不規定自己一定要多久時間內跑完，只求完賽，就算是跟朋友報 10K 去輕鬆走完也很好，放下我執，心境自然也更加開闊。

「有好的心態、才有好的運動表現」

轉念後的禹臻分享道：「很多時候面對憂鬱的情緒，藥物只是輔助，重點還是在自己想開或想通，實際去做、踏出第一步後才能體會，不論是上健身房或跑步，多增加跟人聊天的機會，靠自己努力跨出圈圈。」禹臻現在也努力將身邊不開心的朋友拉出負面的泥淖，鼓勵他們在運動上先完成一個小的里程碑，得到成就感之後自然會投入更多在運動上，形成一個正向的循環。

人生很多時候如同騎車登山，過程很辛苦，常會有負面的情緒，但轉個彎，或許就會看見不同的景致，到那時心境自然也會更加開闊，又能再繼續的左右踩踏前進。

很多時候負面情緒的化解都來自於”轉“，轉後自然會看見不同的景致（圖片來源：禹臻）

成就 x 夥伴 x 美食

禹臻提到自己因為運動結識了許多朋友，就像這次獲得筆記女神的殊榮，也是歸功於「東馬群組」的好戰友們幫忙拉票拜票，雖然這些人當初聚首的目的是為了參加 2020 東京馬拉松，東馬沒跑成，卻意外地成了這次禹臻背後最強大的應援團，這群好友，也給了禹臻很大的陪伴與自信。

沒跑成的東馬團，反倒成了禹臻女神應援團（圖片來源：禹臻）

不只東馬群組，透過運動禹臻也遇見了許多志同道合的朋友，不管是騎車或跑步，彼此相互砥礪成長，「互相落氣，求進步」，將運動融入生活中，養成自己的生活風格，形成一個正向循環，更喜歡跟人互動也更喜歡運動。

因運動而相遇的夥伴們，彼此「互相落氣，求進步」（圖片來源：禹臻）

身為熱愛美食的金牛座，禹臻同樣也愛到處尋找好吃的，她提到：「就是因為愛吃所以更要動，現在比起成績，我更重視體態，吃得多動得多，每天心情就會好起來。」相信許多跑友也有同樣感受，運動過後的美食總是特別美味，然後為了吃更多的美味，只好再多跑個 3K 😂😂😂。

禹臻常在個人社群分享美食的照片，也很常跟運動數據結合，提醒大家也提醒自己，愛吃也要記得動（圖片來源：禹臻）

三鐵 x 武嶺 x 初全馬

「我覺得三鐵選手手臂上的數字很帥耶！」提到未來的計畫，第一個說出的就是完成人生的第一個三鐵，去年本來預計參加 CHALLENGE TAIWAN 113KM 組的，後來因為疫情延期後就沒繼續準備，因此今年當然就會把完成初鐵當作自己的首要目標。

（今年的 CT 將在 4/24 如期登場，更多故事請看【賽事】CHALLENGE TAIWAN 4/24 登場，6000 位三鐵好手榮耀台東！）

禹臻已在前年完成兩鐵比賽，還拿了分組三站上了凸台（圖片來源：禹臻）

「騎了好一段時間的單車，我真的很想挑戰從地理中心碑騎上去武嶺一次！之前是從最高小七上去，真的很想再看看上面的景致。」如同許多單車族想挑戰的目標，單車上武嶺是另一件禹臻想完成的事，說武嶺是單車屆的聖山其實一點都不為過，特別是那最後那段堪稱天堂路的陡坡，能騎上武嶺絕對是很值得跟身邊親朋好友說嘴的事，事實上禹臻已經從最高小七上去過一次武嶺，但他希望能從地理中心碑完整的體驗整個路段，讓我們一起期待之後在禹臻的社群軟體上看到他跟我們分享的武嶺景緻吧！

跟許多騎單車的車友一樣，騎上武嶺也是禹臻希望完成的目標之一（圖片來源：禹臻）「既然都入了跑步這個坑，我當然也會想完成全馬的挑戰，我不設限，只希望無傷完賽」已經完成過 29K 超半馬的禹臻，也希望自己有機會抓下人生的第一隻全馬，不過在這部分她比較寬心看待，只希望自己能無傷完賽，沒有特別追求成績，小編想除了無傷完賽以外，禹臻應該還會希望補給能吃好吃滿吧！🤤🤤

禹臻曾著 Zoomfly 3 完成日月潭超半馬（圖片來源：禹臻）

「體重絕對不超過 50KG 🤣」

最後一個心願，是小編跟禹臻互開玩笑的過程中加上去的，禹臻提到希望自己的體態能一直保持在纖瘦但健康的狀態，正如他前述曾提及的，比起成績現在更重視自己的體態，就像她希望自己的衣服永遠都能穿最小的尺碼。

維持自己的體態，是禹臻持續努力的日常（圖片來源：禹臻）

電話裡的禹臻，用開朗的笑聲與我互道再見，掛上電話後看向辦公室落地窗外，午後的天空，仿佛更清澈了一些。

祝願禹臻能繼續開心的運動下去，隨時保持心情愉悅（圖片來源：禹臻）

採訪＆撰稿：Andrew Chen

圖片來源：曾禹臻