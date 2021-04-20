花式滑冰／全國菁英賽 葉哲宇、丁子涵稱王封后
為期兩天的2021年全國花式滑冰菁英賽暨俱樂部聯賽，今天在台北小巨蛋冰上樂園順利落幕，今年才升上成年組的丁子涵在女子組封后，男子組由葉哲宇稱王。
今年賽事分為個人賽和團體賽，同時是今年10月北京亞洲花式滑冰錦標賽參賽選手資格選拔賽；個人賽部分，前幾年在國際賽事表現優異的曹志禕，今年因傷休養沒能參賽選拔賽，男子組由葉哲宇拔得頭籌。
今年剛升上成人組的丁子涵，在成人女子組技壓群雌，最後還與另外23名選手展現各種冰上華麗技巧，搭配節奏感十足的音樂及團隊合作，共同演繹一場滑冰嘉年華，為今年賽事完美作結。
今年菁英賽中，青年男子組選手周冠廷和李宇翔選手，目前都能夠達到「3+3」的難度組合跳，有望在今年的亞錦賽取得好成績；正在北京移訓的青年組選手林芳毅，以2019年世界青年花式滑冰錦標賽的成績為我國取得3席ISU青年大獎賽參賽席次，目前正在積極訓練為亞錦賽備戰。
本次菁英賽奪牌的青年選手，有機會再參加一場青年大獎賽，作為正式進入國際大賽前的寶貴經驗。
2021年全國花式滑冰菁英賽暨俱樂部聯賽的少年A組、青年組與成年組賽事，今年由愛爾達體育3台直播，比賽影片也可透過教育體育署MOE Sports觀賞。
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