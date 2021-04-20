全中運游泳／台巴混血泳將 寒莎娜樂當美人魚

3歲就開始玩水，台灣、巴基斯坦混血女將寒莎娜愈游愈有興趣，今天更和高師大附中隊友一起站上頒獎台，領取高女800公尺自由式接力銅牌，轉戰高女組的第一面獎牌入袋。

爸爸來自巴基斯坦的寒莎娜，從小在台灣出生，說著一口流利中文；她3歲就跟著姊姊到泳池，姊姊沒成為選手，反而是她堅持住每天辛苦的訓練，「每天練習完，就很有成就感！」寒莎娜過去都會和爸爸一起回巴基斯坦探親，但近年因為訓練，再加上新冠肺炎疫情影響，已經幾年沒再造訪爸爸故項。

身高175公分的寒莎娜，偶像是日本的抗癌女泳將池江璃花子；她原本主攻自由式，國二換了教練才專攻自由式，加強的課表還讓她逐漸甩肉10公斤，成績也漸有起色，她笑說：「我喜歡吃，什麼都喜歡，最重有到70公斤，教練也念說太胖。」

升上高中的第一場全中運，寒莎娜兩項個人賽都收穫第5，不過今天和隊友蔡家蓁、王如庭和謝沂芹以8分58秒24獲得高女800公尺自由式接力銅牌，離夢想的金牌更進一步。

中市大里高中以8分47秒71摘金，新北丹鳳高中以8分49秒50鍍銀。